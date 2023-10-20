Украинцам начали включать отопление: какими будут тарифы на тепло и электричество зимой

В Украине начался отопительный сезон – к теплу постепенно подключают все больше городов. Тарифы же на время его прохождения останутся прежними: в частности, на электричество – 2,64 грн за киловатт-час, независимо от объема потребления, на газ от "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: В первую очередь местные власти должны подать отопление в школы, больницы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

"Отопительный сезон начался. К теплу постепенно подключают все больше городов. В энергетической системе сейчас нет дефицита. Отключения или графики не используются. Тарифы на отопительный сезон остаются без изменений", – говорится в сообщении.

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При этом глава правительства подчеркнул: субсидии же будут продолжаены. При чем, в автоматическом режиме.

"Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон. Пенсионный фонд все пересчитает", – заверил он.

Какими будут тарифы

В то же время, до конца грядущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

"Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона", – сказал ранее премьер Денис Шмыгаль.

В частности, по данным "Нафтогаза", тариф на газ останется неизменным. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

Тариф на тепло же для потребителей будет определяться по формуле. И, с учетом нынешней ситуации на рынке, она будет уменьшена до 16 390 гривен за тысячу кубов – против 38 325 гривен, сообщил ранее нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Окончательные же тарифы формируются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обходилось в 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП "Теплоснабжение города Одесса" – 1813,94 грн/Гкал.

Такая же ситуация и с тарифами на горячую воду. К примеру, во Львове:

"Львовтеплоэнерго" подает ее по 95,26 грн/кубометр (с подключенным полотенцесушителем);

а "Залізничнетеплоенерго" – по 102,77 грн/кубометр (тоже с подключенным полотенцесушителем).

Также в планах властей оставить тариф на электроэнергию на текущем уровне – 2,64 грн за киловатт-час, независимо от объема потребления – до окончания отопительного сезона 2023/2024.То есть до марта-апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за год – с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го – стоимость услуг ЖКХ в Украине увеличилась на 13,2%. Больше всего – на электроэнергию, тариф на которую вырос сразу на 69,7%.

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