Тарифы на коммуналку переписали: как поменялись цифры в платежках украинцев

В Украине подорожали услуги ЖКХ. За год – с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го – их стоимость увеличилась на 13,2%. Больше всего – на электроэнергию, тариф на которую вырос сразу на 69,7%.

Об этом сообщает Госстат. По его данным, на остальные коммунальные услуги расценки увеличились не так сильно.

В частности, на уборку мусора – на 9,9%. А на содержание и ремонт жилья – на 5,5%.

Услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 2,7%. Еще меньше:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

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Сколько придется платить за электроэнергию в октябре

В октябре же украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре. Он составляет 2,64 грн за киловатт-час, причем независимо от объема потребления.

В то же время в планах властей – оставить тариф на текущем уровне до окончания отопительного сезона 2023/2024, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. То есть до марта-апреля.

Дело в том, отметил министр, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (PSO/ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения. И действие этого режима намерены продолжать.

"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нет единого тарифа на газ, поэтому каждый из поставщиков определяет собственную стоимость голубого топлива. К примеру, в октябре минимальная цена у "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр. Максимальная – у "СветГаза", 9,99 грн за кубометр.

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