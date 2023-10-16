Сколько придется платить за электроэнергию в октябре: украинцам озвучили тариф

В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре. Он составляет 2,64 грн за киловатт-час – при чем, независимо от объема потребления.

В то же время, в планах властей – оставить тариф на текущем уровне до окончания отопительного сезона 2023/2024, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. То есть до марта-апреля.

Дело в том, отметил министр, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (PSO/ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения. И действие этого режима намерены продолжать.

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"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – сказал министр.

Предупреждают о блэкаутах

В то же время, признал Галущенко, если Россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, блэкаутов избежать не удастся. Впрочем, отметил он, энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы отключения света не были длительными.

"Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блэкауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер", – говорится в сообщении.

При этом министр выразил уверенность, что атаковать украинскую энергосистему Россия будет. А потому энергетики тренируются не только восстанавливать объекты, но и защищать их.

"У нас нет иллюзий, что враг не будет атаковать энергосистему. Мы к этим атакам готовимся: были реализованы проекты по защите, которые в принципе ни одна страна в мире еще не реализовывала", – сказал Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине обратили внимание на графики отключения электроэнергии для Киевской, Одесской, Днепропетровской областей, а также Киева. Впрочем, паниковать не стоит: эти графики опубликованы круглый год и пока что не применяются.

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