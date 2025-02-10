Украинцам стоит готовиться: вернутся ли почасовые графики отключений света из-за морозов

Отключения света могут вернуться, если морозы достигнут -10°C и продлятся несколько недель, что приведет к резкому росту потребления электроэнергии. Чтобы избежать этого, Украине необходимо увеличить импорт электроэнергии и экономить ресурсы, особенно в пиковые часы.

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Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии СМИ. В начале февраля ситуация в энергетике значительно усложнилась из-за российских ударов. В течение первых 10 дней месяца по меньшей мере пять раз вводили аварийные отключения.

В частности, на прошлой неделе свет выключали в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях. Отключения были локальными и временными – в основном для промышленности, бытовые потребители почти не пострадали.

Как пояснили в "Укрэнерго", это были вынужденные меры из-за последствий атак на объекты генерации и электросети. Власти призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы (07:00-20:00), чтобы минимизировать нагрузку.

Однако проблема имеет накопительный эффект, и последующие удары могут вызвать более масштабное аварийное обесточивание. "Российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме. Кроме того, есть еще одна угроза - атаки на газовые месторождения, которые могли снизить добычу газа, необходимого для производства электроэнергии. В сочетании с морозами это повышает риски возврата к плановым отключениям", - объясняет Омельченко.

Ожидаемое похолодание – дополнительный вызов для энергосистемы. При сильных морозах резко возрастает потребление электроэнергии, что может привести к дефициту мощности.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе ночная температура составит -14°C, а днем - от -6°C до +3°C. Мороз принесет антициклон Elvira с арктическим воздухом. Однако министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что морозы не являются критическим фактором, а главная проблема – это атаки РФ:

"Единственное, что влияет на энергосистему – это последствия атак. К сожалению, они происходят каждый день. Но в целом система работает, и бытовых потребителей мы не ограничиваем. Я уверен, что мы выйдем из этого отопительного сезона победителями", – заявил он.

Ранее появлялись прогнозы, что из-за холода в феврале могут вернуться графики отключений, но в "Укрэнерго" это опровергли. "Прогнозируемое снижение температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость введения ограничений. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной", - отметили в компании.

Вероятность плановых отключений повышается, но значительна она была бы, если бы морозы продолжались несколько недель подряд. В таком случае дефицит мощности и увеличенная нагрузка на сети могли бы привести к перегрузке системы.

Однако текущие прогнозы не являются критическими. Как объясняет Омельченко, есть два ключевых способа избежать отключений:

увеличить импорт электроэнергии в период морозов;

в период морозов; бережно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы (17:00-22:00).

"Если обеспечить достаточный импорт электроэнергии и природного газа, а также ответственно относиться к потреблению, то эта неделя пройдет без графиков отключений", – подчеркивает эксперт. Украина уникально легко пережила зиму 2024-2025 годов.

Теплый декабрь и январь значительно снизили нагрузку на систему, но не стоит расслабляться. "Это уникальное погодное явление, я не видел такого в своей жизни. Но впереди еще февраль и март. Думаю, самое сложное в этом сезоне еще впереди", - добавляет Омельченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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