Украинцам могут отключать свет по 18 часов в сутки: в ООН попросили Россию прекратить обстрелы

При наихудшем развитии событии зимой украинцам могут отключать свет на 18 часов в сутки. Впрочем, при других условиях их общая длительность не будет превышать 4 часа. Причина же вероятных отключений – результаты обстрелов России украинской энергоинфраструктуры. В связи с этим в ООН попросили РФ немедленно прекратить обстрелы.

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Об этом говорится в в докладе наблюдателей Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ). Там отметили:

из-за низких температур потребность в электроэнергии возрастет;

а потому последствия прошлых ударов обострятся.

"Украинская электропередающая компания объявила в июне, что население ждет тяжелая зима с дефицитом электроэнергии более 30% из-за нехватки от трех до шести гигаватт электроэнергии в часы пик. Эксперты сообщили ММПЧУ, что этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в день", – говорится в сообщении.

В связи с этим в ММПЧУ выступили с официальной рекомендацией России "немедленно прекратить нападения на критически важную для гражданского населения Украины инфраструктуру электроэнергетики". Ведь это, отметили там, крайне негативно влияет, среди прочего, на:

здоровье украинского населения;

образование;

экономику Украины.

"По состоянию на май 2024 года, ущерб энергетический компаний превысили 18 млрд долларов США, больше всего пострадал сектор производства электроэнергии. Малый и средний бизнес, который принимал участие в опросе ПРООН в июле 2024 года, сообщил о потере доходов примерно на 30%. Города, чья экономика зависит от электростанций, потеряли значительные налоговые поступления", – говорится в докладе.

В то же время, мировому сообщесту в ООН порекомендовали поддерживать усилия по ремонту и восстановлению мощностей для производства и передачи электроэнергии в Украине. А также:

Уделять внимание и оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от атак на энергетическую инфраструктуру, включая внутренне перемещенные лица.

Поддерживать усилия по привлечению к ответственности за нарушение международного гуманитарного права и международного права прав человека, включая нападения на объекты электроэнергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за недавних отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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