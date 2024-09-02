Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: инструкция по рассчете мощности "экофлоу"

В Украине снова начали применять графики отключений света – из-за российских обстрелов. А потому вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

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А потому можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2640 Вт*час;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

В то же время, следует помнить: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. "Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, пересчитай все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил создатель калькулятора.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость же зарядных станций EcoFlow варьируется в зависимости от их мощности. В частности, в авторизированном магазине такие приборы стоят от 12 999 до 119 999 грн.

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