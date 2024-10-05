Украинцам массово пересчитают плату на доставку газа: кто заплатит больше

В Украине всем потребителям пересчитают плату за доставку газа с 1 января 2025 года. При этом больше придется платить тем, кто за прошлый газовый год, с октября 2023-го по конец сентября 2024-го, потребил больше голубого топлива, чем за аналогичный период 2022/2023.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Плата за распределение газа используется на обслуживание и содержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газопроводов на должном уровне. Кроме того, "Винницагаз" инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей", – объясняют тариф. на доставку в "Винницагаз". Кстати, в Виннице один из самых высоких тарифов на доставку газа.

Чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в самом густонаселенном Киеве низкий тариф на доставку голубого топлива в Украине. Меньше двух гривен за куб также платят в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях. В других регионах платят более 2 гривен за куб.

Украине платят за доставку того объема газа, который израсходовали за предыдущий газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Сейчас украинцы платят, исходя из того объема, который они использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будут платить в зависимости от объемов потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го.

Важно, чтобы украинцы подавали показы газовых счетчиков вовремя. Иначе газовики используют усредненные показатели, которые могут быть выше объемов фактического потребления. Рассмотрим один из примеров. Если за газовый год 2022-2023 в Киевской области вы потребили 1100 кубометров газа, то сейчас должны платить ежемесячно 163,9 грн (т.е. за 91,6 кубометр газа).

Если с октября прошлого года по конец сентября этого года вы потребили, например, 1300 кубометров, то с 1 января 2025-го ежемесячно придется платить 193,7 грн (то есть уже за 108,3 куб). Так, объем потребления за газовый год делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф для конкретного города – это и есть размер ежемесячного платежа.

При этом имеется минимальный объем. Если у вас есть только газовая плита, то за год вам насчитают не менее 39 кубов доставки газа. Даже если вы вообще не потребляли газ. Если у вас есть газовый бойлер, то минимальный объем потребления составляет уже 126 кубов, а с отоплением – 314 кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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