У украинцев начали взимать плату за поверку счетчиков? В "Газсети" рассказали, кто должен платить

За обычную плановую поверку газового счетчика добросовестный потребитель отдельно платить не должен, поскольку эти расходы уже учтены в тарифе на распределение газа. Если же после проверки пришел счет, нужно выяснить причину начисления, ведь в случае повреждения счетчика по вине потребителя или выявления нарушений могут действовать другие правила.

Видео дня

Об этом пишет портал "На пенсии" со ссылкой на Закарпатский филиал "Газмережі". Там пояснили, что плановая периодическая поверка газового счетчика для добросовестного потребителя является бесплатной. Ее стоимость уже учтена в тарифе на распределение природного газа.

В то же время бывают ситуации, когда правила могут быть другими. В частности, это касается случаев повреждения прибора по вине потребителя или выявления признаков незаконного использования газа.

Нужно ли платить за обычную поверку счетчика

Для потребителя, который надлежащим образом пользуется газом и не повредил прибор, плановая поверка не должна оплачиваться отдельно. В "Газсети" подчеркивают, что расходы на проведение такой процедуры уже заложены в тариф на распределение природного газа. То естьпотребитель фактически уже оплачивает соответствующие расходы в составе платежей за распределение газа.

Именно поэтому дополнительное требование оплатить обычную периодическую поверку исправного счетчика само по себе не означает, что человек должен сразу соглашаться с таким начислением. Если после проверки прибора в квитанции появилась отдельная сумма, потребителю стоит сначала выяснить ее назначение.

Как часто проводят поверку газовых счетчиков

Периодичность поверки зависит от класса точности конкретного прибора. Для газовых счетчиков класса точности 1 межповерочный интервал составляет два года. Длясчетчиков класса точности 1,5 поверка проводится раз в восемь лет.

Таким образом, потребителю не нужно самостоятельно заказывать плановую проверку каждый год или регулярно оплачивать её отдельно. Периодичность зависит от характеристик установленного счётчика и определённого для него межповерочного интервала.

Наличие платежа после проверки не обязательно означает, что "Газмережи" начали взимать плату за обычную плановую поверку со всех потребителей. Важно разобраться, какая именно процедура проводилась и почему ее выполняли.

Плановая поверка для добросовестного потребителя является бесплатной. Однако если во время проверки обнаруживаются повреждения счетчика или другие нарушения, ситуация может быть иной. Специалисты должны определить причину неисправности или повреждения. Если прибор вышел из строя не по вине потребителя, он не должен автоматически оплачивать такие расходы.

Что делать, если за поверку выставили счет

Если потребитель получил квитанцию с отдельной суммой после поверки, прежде всего стоит проверить документы, составленные по результатам процедуры. Нужно выяснить:

какая именно поверка проводилась — плановая или внеплановая;

обнаружили ли неисправность или повреждение счетчика;

какая причина неисправности указана в документах;

установлена ли вина потребителя;

за какую именно услугу или работы начислены средства.

Не стоит ориентироваться только на сам факт появления суммы в платежке. Важно понимать основание для её начисления. Если человек не согласен с платежом, он может обратиться к оператору газораспределительной сети и попросить объяснить, на основании чего выставлен счёт.

Когда можно требовать внеплановую поверку

Отдельно существует внеплановая поверка. Она может понадобиться в случаях, когда у потребителя возникают сомнения относительно правильности работы прибора. В частности, основанием для обращения может быть сомнение в правильности показаний счетчика.

Также внеплановая проверка может проводиться, если было повреждено поверочное клеймо или если прибор длительное время не использовался. То есть потребитель не ограничен только плановыми проверками — при определенных обстоятельствах он может инициировать дополнительную проверку своего прибора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, многие электроприборы продолжают потреблять электроэнергию даже тогда, когда ими не пользуются. Однако это происходит только в том случае, если они подключены к розетке. Дело в том, что в таком случае приборы находятся в режиме ожидания — а это означает, что даже будучи неактивными, они продолжают потреблять небольшое количество электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!