Счетчик "крутится", хотя техника выключена: какие приборы потребляют лишние киловатты

Многие электроприборы продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Однако только, если они подключены к розетке. Дело в том, что в таком случае устройства находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

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Об этом сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго". Там отметили:

Объемы такого потребления невысокие.

Однако за год они могут превратиться в ощутимую сумму в счетах.

"Есть один важный момент – скрытое потребление. Даже когда техника не работает, но остается подключенной к розетке, она может потреблять электроэнергию в режиме ожидания", – говорится в сообщении.

Какая техника "скрыто" потребляет больше всего электроэнергии

Как объяснили "Прикарпатьеоблэнерго" наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Как снизить счета за свет

В то же время, отмечается, украинцы могут сэкономить существенные суммы, придерживаясь определенных правил использования электроприборов. Прежде всего, отмечается, следует выключать из розетки приборы, которые не в данный момент не используются.

"Если у вас установлен двухзонный счетчик, программируйте работу бойлера преимущественно на ночной период, когда действует более дешевый тариф. Если холодильник работает уже много лет, стоит рассмотреть замену современной энергоэффективной модели класса А+, А++ или А+++ – она потребляет значительно меньше электроэнергии", – рассказали энергетики.

Кроме того, они советуют кондиционеры класса A++ или A++++ – поскольку они потребляют на 30-50% меньше электроэнергии, чем модели класса B или C. Также, подчеркивается, стоит не забывать очищать фильтры прибора.

Что стоит делать всем, кто платит за коммуналку

Вместе с тем, юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газа, воды и т.д. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу. Дело в том, что:

Квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.

Эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров – ведь они позволяют доказать отсутствие задолженности, а также отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – говорится в материале "На пенсии".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в сентябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца года.

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