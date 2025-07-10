"У Путина только два реальных союзника – террор и зима": Зеленский обратился к партнерам Украины из-за будущих холодов

Украина уже начала подготовку к будущей зиме. По словам президента Владимира Зеленского, главные усилия в этом нужно прилагать в энергетике – ведь именно она является главной целью для России.

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Об этом он сообщил на открытии Конференции по восстановлению Украины URC 2025. По словам президента, успешное прохождение зимы Украиной является "общей задачей" как для самой страны, так и ее партнеров.

"Мы должны продолжать обеспечивать защиту наших людей. ... Давайте также сфокусируемся на энергетике. Путин имеет только двух реальных союзников – террор и зиму. Мы должны отвечать обоим", – сказал глава государства.

При этом Зеленский напомнил: Украина уже прошла через три зимы во время полномасштабной войны. Удалось же это сделать, по его словам, за счет помощи ЕС.

"Спасибо за помощь преодолеть энергетические вызовы. Реальные, настоящие вызовы. ... Мы уже готовимся к следующей зиме. ... Нам надо продолжить работать вместе, чтобы пройти через следующую зиму также", – отметил президент.

Отключения света в Украине могут вернуться

В свою очередь, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев ранее отметил: при условии отсутствия новых разрушений летом украинцы могут рассчитывать на стабильное электроснабжение. То есть, масштабных отключений света удастся избежать.

Тем не менее, признал он, временные локальные перебои все же возможны. Однако если они и начнутся, то будут длиться лишь по 2-3 часа ежесуточно.

"Есть небольшая вероятность незначительных отключений летом. Однако если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет", – заверил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине увеличилось потребление электроэнергии. Утром 10 июля его уровень был на 1% выше, чем в это же время днем ранее. Причина – снижение эффективности бытовых солнечных электростанций при росте энергопотребления из общей сети. В связи с этим энергетики расширили период, в который рекомендуется экономно пользоваться электроприборами, – если 9 июля это было с 16:00 до 22:00, то сегодня – с 10:00 до 22:00.

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