Отключения света в Украине могут вернуться: в "Укрэнерго" объяснили, к чему готовиться

Этим летом в Украине может не быть дефицита электроэнергии – свет будут выключать только при условии новых обстрелов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В целом ситуация в энергосистеме остается стабильной.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", во время мероприятия Energy day 2025 от Европейской бизнес ассоциации, прошедшего в Киеве 11 июня, заявил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Он подчеркнул, что "если не будут стрелять, то отключений света летом не будет".

"Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта коммерческое. Мы также экспортируем э/э. Если вынести за скобки вопрос, будут обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме", – сказал Брехт.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев тоже считает, что масштабного коллапса, которого ранее остерегались аналитики, удалось избежать. По его мнению, при условии отсутствия новых разрушений украинцы могут рассчитывать на стабильное электроснабжение.

В то же время эксперт не исключает локальных временных перебоев. "Есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2-3 часа ежесуточно. Однако если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет", – уточнил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Так, в июне, июле и т.д. украинцы будут платить за свет по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким образом, те, кто живет в домах с электроплитами и централизованным снабжением горячей водой и потребляет не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена), – 993,6 грн.

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