В энергетике изменилась ситуация: в "Укрэнерго" ужесточили "режим потребления" света для украинцев
В Украине увеличилось потребление электроэнергии. Утром 10 июля его уровень был на 1% выше, чем в это же время днем ранее. Причина – снижение эффективности бытовых солнечных электростанций при росте энергопотребления из общей сети. В связи с этим энергетики расширили период, в который рекомендуется экономно пользоваться электроприборами, – если 9 июля это было с 16:00 до 22:00, то сегодня – с 10:00 до 22:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что эффективность бытовых солнечных электростанций снизилась из-за:
- жаркой погоды по всей территории Украины;
- облачной погоды с осадками в западных и центральных областях.
"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 10:00 до 22:00", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: ситуация в энергосистеме может меняться. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – согласно решению Кабинета министров о продлении действия фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за первые два месяца осени украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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