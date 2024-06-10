Телефоны и павербанки лучше зарядить: в "Укрэнерго" сделали заявление об отключении электроэнергии 11 июня

В Украине 11 июня графики отключения электроэнергии будут действовать с 14:00 по 19:00 – по всей стране. А потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Впрочем, это не значит, что в другие часы отключения невозмножны – в случае возникновения аварийной ситуации будут проведены экстренные ограничения. Как это, к примеру, произошло 10 мая в Харькове.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Повышение тарифа на свет не решит проблему на 100%

В свою очередь, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") ранее отметил: Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света. Причем, даже несмотря на повышение тарифа на него. Причина – сложная ситуация в энергетике, которая усугубиться ближе к зиме.

"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее – по среднему сценарию, при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки без света", – сказал нардеп.

При этом он подчеркнул: не исключено, что Россия продолжит бить по украинской энергетике. А потому "нужно думать, каким образом подготовиться каждой семье к тому, что нас ожидает зимой".

Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.

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