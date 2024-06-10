Телефоны и павербанки лучше зарядить: в "Укрэнерго" сделали заявление об отключении электроэнергии 11 июня
В Украине 11 июня графики отключения электроэнергии будут действовать с 14:00 по 19:00 – по всей стране. А потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Впрочем, это не значит, что в другие часы отключения невозмножны – в случае возникновения аварийной ситуации будут проведены экстренные ограничения. Как это, к примеру, произошло 10 мая в Харькове.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Повышение тарифа на свет не решит проблему на 100%
В свою очередь, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") ранее отметил: Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света. Причем, даже несмотря на повышение тарифа на него. Причина – сложная ситуация в энергетике, которая усугубиться ближе к зиме.
"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее – по среднему сценарию, при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки без света", – сказал нардеп.
При этом он подчеркнул: не исключено, что Россия продолжит бить по украинской энергетике. А потому "нужно думать, каким образом подготовиться каждой семье к тому, что нас ожидает зимой".
Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.
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