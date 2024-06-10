Отключения электричества вернулись: когда не будет света 10 июня и где искать графики

В Украине на 10 июня запланированы почасовые отключения электроэнергии. Ожидается, что графики будут применяться только вечером – с 16:00 до 22:00. Узнать, припадает ли на это время отключение по конкретному адресу, можно у облэнерго. Кроме того, рано утром в Сумах произошли аварийные отключения не по графикам.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "10 июня по всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00", – сообщили в компании.

Тем временем отмечается, что отключение в Сумах связано с остановкой работы на одном из энергообъектов по техническим причинам. Свет большинству потребителей уже вернули, остальных подключат в течение нескольких часов.

Причиной возвращения отключений по графикам энергетики называют рост потребления тока в начале рабочей недели. На выходных 8-9 июня, напомним, свет практически не отключали.

Отключения указанные "Укрэнерго" периоды будут только у тех, у кого они предусмотрены графиком на эти же часы. Такие графики составляет уже не "Укрэнерго", а облэнерго и часы отключений сильно отличаются в разщных регионах.

Например, в Днепре и области общее количество часов без света в сутки –от 4 до 8 часов. (при условии круглосуточного действия графиков). График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; кол-центр: по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

В Донецкой области в график продолжительность отключений больше, чем на Днепропетровщине, – до 12 часов в сутки. Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram; в кол-центре: по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

В Киеве график для каждого бытового потребителя разделен на три категории, которые имеют цветовые обозначения:. Так, в таблице:

белый цвет означает, что свет точно есть (если нет аварий);

темно-серый – гарантированное отключение (если в это время применяются почасовые графики);

светло-серый – возможны отключения.

Каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. В одних отключения такие же, как в Киеве, в других возможны более мягкие варианты. К примеру, в Яготине гарантированные отключения длятся по 2 часа, суммарно – до 6 часов в день. Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего 5 групп отключения света. Увидеть свою группу можно по адресу. Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Здесь – полный список адресов для всех групп. Также можно обратиться по телефонам:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений определяется в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь же опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений). Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0 (800) 304-502

В Харькове и области гарантированное отключение – три часа в сутки. Отключения применялись еще до значительных проблем с генерацией. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, В Украине возобновились плановые отключения электроэнергии – из-за больших разрушений, причиненных Россией энергетике страны. При этом и специалисты, и представители власти признают: предстоящая зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии по 10 и более часов в сутки.

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