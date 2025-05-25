Тариф на свет с 1 июля: сколько украинцам нужно будет платить за 1 кВт*ч

Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Таким образом, в июне, июле и т.д. украинцы будут платить за свет по нынешнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Таким образом, те, кто живет в домах с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляют не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) – 993,6 грн.

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку

В то же время, по данным Госстата, с апреля 2024-го по апрель 2025-го коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 20,1%. При этом конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%. Также значительно выросли тарифы на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 18,9%;

уборка мусора – на 10,7%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,3%. Водоснабжение – на 0,7%. А канализация – на 0,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в июне, июле и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по прежнему тарифу 7,96 грн/кубометр.

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