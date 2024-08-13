Тариф на газ в Украине с 1 сентября: сколько будет стоить кубометр 

Украине тариф на газ для 98% пользователей (клиенты ""Нафтогаза") не изменится с 1 сентября. За каждый кубометр придется платить 7,96 грн.

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Как говорится в материале OBOZ.UA. До полномасштабной войны Украина критически зависела от импорта газа. Еще в 2021 году, до полномасштабной войны с РФ, Украина добывала около 19,7 млрд кубометров газа. При этом потребление внутри страны составляло 28,8 млрд кубометров. Около 9 млрд кубов, которых не хватало для удовлетворения потребностей населения и бизнеса, приходилось покупать за рубежом. На это тратили валюту, кроме того, газ украинской добычи традиционно стоил меньше, чем купленный за границей.

Уже в 2022-м из-за полномасштабной войны – уничтожения крупных предприятий, временной оккупации ряда населенных пунктов, выезда из страны миллионов беженцев – объем потребления упал с 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометров. При этом объем добычи снизился относительно незначительно (лишь на 1,28 млрд кубометров).

В 2023 году добыча газа достигла уровня 2021-го, однако потребление все еще на 31,25% меньше, чем было до большой войны. В этом году, как заявил министр энергетики Герман Галущенко, объем потребления должен достичь объема добычи газа. "В 2023 году потребление было 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи", – сказал Галущенко в эфире телемарафона еще в начале года.

Вероятно, в этом году действительно удастся достичь энергетической независимости и полностью обеспечить свои потребности за счет украинской добычи. К примеру, в "Нафтогазе" уже отчитались об успехах.

"Компании Группы увеличивают газодобычу путем запуска новых высокопроизводительных скважин, внедрения новых технологий и эффективной работы со старым фондом. Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных – несмотря на все военные вызовы", – отметил Алексей Чернышов, глава Группы "Нафтогаз".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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