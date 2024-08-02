В Украине самовольно повысили "тариф" на свет: где заставляли переплачивать за энергию

Руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: этому чиновнику энергетической компании уже сообщили о подозрении.

"В ходе следствия установлено, что руководитель одной из служб компании-поставщика в течение года намеренно увеличивал стоимость электроэнергии для освещения города. Таким образом, мужчина, злоупотребляя служебным положением, завладел 2,2 млн грн, которые были выделены из местного бюджета", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: детективы уже сообщили энергетику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Тариф на электроэнергию с 1 августа: сколько придется платить за 1 кВт*ч

В то же время, напомним: для населения же в Украине тариф на электроэнергию повысили с июня с 2,63 до 4,32 грн за 1 кВт*ч. При этом в августе стоимость электроэнергии пересматривать не будут. Ведь текущий тариф был принят до мая 2025 года.

"31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – рассказала ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время,

в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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