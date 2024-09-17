Тариф на газ в Украине с 1 октября: сколько будет стоить кубометр

Тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза".

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Клиенты "Нафтогаза" – это около 98% всех украинских семей. Также не изменится стоимость электроэнергии.

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос тарифа на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос тарифа на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа, этот вопрос решил.

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос тарифа на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос тарифа на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа, этот вопрос решил.

С началом полномасштабной войны рынок газа для населения фактически перестал существовать. Теперь почти все украинцы покупают голубое топливо у монополиста - "Нефтегаза". Еще в 2020-м "Нафтогаз" напрямую продавал газ только 2% украинцев. В стратегии "Нафтогаза", презентованной в 2021-м, речь шла о том, чтобы к 2025-му увеличить долю до 35%.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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