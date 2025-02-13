Тариф на газ в Украине с 1 марта: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ с 1 марта для 98% бытовых потребителей будет составлять 7,96 грн за куб. При этом, вероятно, стоимость голубого топлива не изменится до конца года.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Стоимость газа для населения в 2025 году не изменится. Об этом сообщили сразу несколько собеседников в правительстве. Действующий закон не позволит пересмотреть тариф на газ. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", – пояснил собеседник в правительстве.

Так, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Чтобы повысить тариф до окончания военного положения, придется менять закон (т.е. принимать это решение только через парламент и подпись президента). А провести такое непопулярное решение через Раду крайне сложно.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Но около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза". Однако даже после того, как мораторий на повышение тарифов перестанет действовать, далеко не факт, что будут экономические основания для повышения тарифа. Все зависит от ситуации с потреблением, объемами добычи газа и т.д.

И в Минэнерго, и в "Нафтогазе" уверяют, что запасов газа на отопительный сезон хватит. "Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – приоритет нашей работы", – отвечают в "Нафтогазе" на прогнозы относительно возможного дефицита голубого топлива. В Минэнерго также уверены: уже не первый год украинцев пугают нехваткой газа, но проблем не будет.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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