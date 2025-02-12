Украине не хватает газа: какое решение по тарифу принято на 2025 год, чем грозит дефицит и к чему готовиться

В Украине зафиксированы исторически низкие запасы газа в хранилищах. Едва ли не впервые уровень запаса снизился до отметки менее 10% объема хранилища. Это создает риски возникновения подлинного дефицита. И хотя в сети активно распространяют фейки о плановых графиках отключения, сейчас даже в худшем из сценариев никакие ограничения для населения вводить не планируют. Вместе с тем, вероятно, при сохранении низких температур придется увеличивать импорт газа.

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О том, что будет с дефицитом газа и каким будет тариф в 2025 году, – читайте в материале OBOZ.UA.

Зимой может не хватить газа?

И в Минэнерго, и в "Нафтогазе" уверяют, что запасов газа на отопительный сезон хватит. "Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы", – отвечают в "Нафтогазе" на прогнозы относительно возможного дефицита голубого топлива. В Минэнерго также уверены: уже не первый год украинцев пугают нехваткой газа, но проблем не будет.

Действительно, практически каждый год находятся эксперты, убеждающие: газа не хватит. Но в этом году ситуация уникальна. Украина прекратила транзит российского газа, в феврале значительно ухудшилась погода, а РФ продолжает атаковать газовую инфраструктуру. Сергей Макогон, бывший гендиректор "Оператора ГТС Украины" объясняет: уже сейчас запасы газа снизились до отметки менее 10% и составляют 2,95 млрд кубометров.

Статистика за последние годы (смотрите инфографику) подтверждает: до такого минимума запасы в хранилищах еще никогда не доводились. Макогон объясняет: в предыдущие месяцы отбор газа в среднем составлял 60 млн кубометров в сутки, поэтому математически имеющегося газа должно хватить до 30 марта. Но здесь есть сразу несколько угроз.

Во время морозов потребление газа значительно растет, поэтому темпы использования запасов будут более быстрыми. При этом ожидается холодная погода, по меньшей мере, в следующие две недели. Еще одна проблема – чем меньше газа, тем меньше возможностей его забирать с хранилища. Должно сохраняться определенное давление.

"Но никогда за всю историю эти показатели не проверялись, потому что никогда такими пустыми хранилищами еще не были. Поэтому возможны неприятные сюрпризы. О рисках повреждения врагом добычи, я вообще не пишу", – подытожил Макогон. Обстрелы РФ также могут повлечь за собой сложности с забором газа.

Возместить нехватку запасов можно за счет импорта. Украина может закупать 50 млн кубометров и теоретически покрывать нехватку газа. В этом случае, главный вопрос: обычно газовые хранилища заполняют летом. Тогда потребление газа в Европе меньше, поэтому есть возможность покупать относительно дешевое топливо. Если летом тысячу кубов на европейском рынке можно было купить за 300-400 евро, то сейчас за такой же объем придется платить уже 600 евро.

Бывшая госпожа министр энергетики Ольга Буславец также апеллирует цифрой запаса газа в 7,8 млрд кубометров. И это ниже, чем в прошлом году, на 24%. Последние дни из-за похолодания ежедневное потребление составляет 105-115 млрд кубометров. В такой ситуации необходимо либо поднимать из хранилищ по 75 млн кубов, либо импортировать такое количество голубого топлива.

Она также указывает на ощутимый рост цен в Европе. "Причина в понижении температур в Европе до уровня ниже 30-летней нормы, отсутствия ветра, увеличения отбора из ПХГ – до 0,75 млрд м³ в сутки, действиями спекулятивных инвестфондов (увеличение long-позиций), а также ожиданиями дополнительного спроса в ЕС для экспорта в Украину", – объясняет Богуславец.

Чем чревата такая ситуация? Может быть отключение газа?

Главное – веерных отключений газа (как это происходит с электроэнергией) не будет. Более того, такие отключения технически невозможны. При самом худшем сценарии (морозы продолжаются, российские оккупационные войска атакуют газовую инфраструктуру, объемов импорта не хватает) могут отключать крупных потребителей – предприятия. Конечно же, это плохая новость для всех. Это может привести к сокращению объемов производства, что плохо повлияет на ситуацию в экономике в целом. Но речь идет только о вероятном периоде непродолжительных отключений. Поэтому даже худший сценарий пока не предусматривает катастрофической ситуации и прямых последствий для населения.

"Население отключается в последнюю очередь, поэтому не стоит волноваться. В первую очередь отключаются промышленные потребители. Возможно перевод ТЭЦ/ТЭС на мазут и уголь", – говорит Макогон.

Министр энергетики Герман Галущенко в интервью Интерфаксу отметил, что в текущем году нужно будет импортировать около 1 млрд кубометров газа. Кроме собственных средств, Группа "Нафтогаз" имеет открытые кредитные линии, в частности, от ЕБРР. Кроме того, ведутся переговоры с партнерами о возможности предоставления газа в качестве гранта.

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак по газовой инфраструктуре", – сказал министр. Собеседники OBOZ.UA в правительстве утверждают, что у "Нафтогаза" достаточно средств для импорта. "Сумма там впечатляющая", – не называя конкретных цифр, озвучили в Кабинете министров.

Если запасов газа без необходимости значительно усиливать импорт достаточно до конца отопительного сезона, минимальные запасы голубого топлива на украинцев не повлияют. Но даже при условии, что для преодоления дефицита придется значительно увеличивать импорт и покупать то, что летом можно было купить по цене почти вдвое ниже, могут возникнуть справедливые вопросы к "Нафтогазу": почему не делали запасы ранее.

Что будет с тарифом на газ для населения?

Стоимость газа для населения в 2025 не изменится. Об этом сообщили сразу несколько собеседников в правительстве. Действующий закон не позволит пересмотреть тариф на газ. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", – пояснил собеседник в правительстве.

Так, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Чтобы повысить тариф до окончания военного положения, придется менять закон (т.е. принимать это решение только через парламент и подпись президента). А провести такое непопулярное решение через Раду крайне сложно.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Но около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза". Однако даже после того, как мораторий на повышение тарифов перестанет действовать, далеко не факт, что будут экономические основания для повышения тарифа. Все зависит от ситуации с потреблением, объемами добычи газа и т.д.