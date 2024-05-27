Тариф на газ в мае: сколько придется платить за 1 кубометр

За май украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр, а YASNO – 8,46 грн.

Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: в целом, в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

"Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика ("ЭРУ Людям" и "Галнафтогаз") на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года", – говорится в сообщении.

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, за электроэнергию украинцы за май заплатят также по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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