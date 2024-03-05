Тариф на газ с марта: сколько будет стоить кубометр и как получить скидку

В Украине с 1 марта газ для бытовых потребителей не подорожает. Ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов не изменились. 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и будут платить за голубое топливо 7,96 грн за кубометр. При этом есть возможность получить скидку.

Как сообщают в "Нафтогазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы ее получить, нужно с помощью онлайн-сервисом заплатить за газ до 15 числа. То есть, если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Свои предложения на март обнародовали 12 поставщиков, сообщает издание "ГазПравда". Природный газ с наступлением весны не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании стоимость кубометра газа в марте будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Отметим, украинцы с января получают третью платежку за газ. Надо будет платить за сам газ, его доставку, а также за содержание внутридомовых систем. Компания "Газсети" (принадлежит одной из дочерних компаний "Нафтогаза") уже опубликовала стоимость содержания внутридомовой системы. В зависимости от дома и города платеж в 2024-м (за год) составит от 108 до 959,7 грн в большинстве регионов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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