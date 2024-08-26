Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько в Украине будет стоить каждый киловатт-час
Украинцы с 1 сентября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за каждый киловатт-час. При этом действующая цена не будет меняться еще длительное время.
Так, рассказала OBOZ.UA замминистра энергетики Светлана Гринчук, действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025-го. И планов повышать его нет.
"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сказала она.
Это же подтвердил и министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул: тариф закреплен постановлением правительства.
"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению № 632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в его ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.
В Украине подорожала коммуналка
В то же время, за год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы на коммунальные услуги увеличились в Украине в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне. Как рассказали в Госстате, кроме электроэнергии, также подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;
- содержание и ремонт жилья – на 4%;
- уборка мусора – на 3,1%.
В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.
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