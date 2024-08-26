Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько в Украине будет стоить каждый киловатт-час

Украинцы с 1 сентября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за каждый киловатт-час. При этом действующая цена не будет меняться еще длительное время.

Видео дня

Так, рассказала OBOZ.UA замминистра энергетики Светлана Гринчук, действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025-го. И планов повышать его нет.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сказала она.

Это же подтвердил и министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению № 632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в его ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

В Украине подорожала коммуналка

В то же время, за год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы на коммунальные услуги увеличились в Украине в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне. Как рассказали в Госстате, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!