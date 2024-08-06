Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько придется платить за каждый кВт*ч

Тариф на электроэнергии в Украине с 1 сентября не изменится. За каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн. При этом действующая цена не будет меняться длительное время.

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Как рассказала OBOZ.UA замминистра энергетики Светлана Гринчук, планов повышать тариф нет. Он принят аж до конца апреля 2025-го. "Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 г", – сказала она.

В то же время рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7,5 грн/кВт*ч. Украинцы получают электроэнергию из собственной генерации (это дешевая "атомка", относительно дорогая гидроэнергетика, ТЭС и дорогая ветряная и солнечная энергия) и за счет импорта. Данные о том, что себестоимость производства электроэнергии на АЭС это копейки – фейк. По данным Минэнерго, себестоимость производства по состоянию на 2024 год составляет 1,7 грн/кВт*ч (это только производство, не путать с полным тарифом).

Если к 1,7 грн стоимости производства прибавить 0,63 грн (тариф на передачу), 1,88 грн (тариф на распределение), 0,11 грн (тариф на поставку), в сумме это составляет 4,32 грн – действующий тариф на электроэнергию. В "Энергоатоме" также заявляют, что себестоимость генерации составляет 1,7 грн. Однако конечный тариф, по его подсчетам, должен быть даже выше.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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