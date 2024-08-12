Сколько нужно будет платить за электроэнергию за август: украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в августе, а также в осенне-зимний период-2024/2025 за 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн/кВт*ч.

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Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению № 632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в документе.

В Украине существенно пересчитали тарифы на коммуналку

В то же время, за год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы на коммунальные услуги увеличились в Украине в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне. Как рассказали в Госстате, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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