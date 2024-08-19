Сколько нужно будет платить за газ за август: украинцам озвучили стоимость 1 кубометра

За август украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ретейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

"Цены на природный газ для бытовых потребителей, то есть население остаются стабильными. Газоснабжающие компании не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений", – рассказали аналитики.

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же бывшего руководителя Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, в случае остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему с 2025 года стоимость ресурса для потребителей вырастет – что, впрочем, не должно создать проблем для них. Ожидается, что удорожание составит всего 3%.

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