В Украине существенно пересчитали тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего

В Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об общем росте тарифов сообщили в Госстате. Там отметили: кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

В Украине заговорили о повышении тарифа на газ

Тем временем, бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что в случае остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему с 2025 года стоимость ресурса для потребителей вырастет. Ожидается, что удорожание составит всего 3%.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб", – говорится в сообщении.

Макогон объяснил: если брать рыночную цену в 12 грн/куб, "то ее рост на 40 копеек, что меньше 3%, не создаст проблем потребителям". Ведь летом рыночная цена на электроэнергию выросла на 60%, а потому, "если финальная цена на газ вырастет на 5-10%, то ничего страшного не произойдет".

Напомним: действующий контракт на транзит российского газа по Украине действует до конца 2024 года. После этого Украина не намерена продолжать договоренности по транзиту.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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