Тариф на доставку газа в Украине: платежки пересчитают всем, некоторым придется платить больше

В Украине платят за доставку того объема газа, который израсходовали за предыдущий газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Сейчас украинцы платят, исходя из того объема, который они использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будут платить в зависимости от объемов потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Важно, чтобы украинцы подавали показания газовых счетчиков вовремя. Иначе газовщики используют усредненные показатели, которые могут быть выше объемов фактического потребления. Рассмотрим один из примеров. Если за газовый год 2022/2023 в Киевской области вы потребили 1100 кубометров газа, то сейчас должны платить ежемесячно 163,9 грн (т.е. за 91,6 кубометра газа).

Если с октября прошлого года по конец сентября этого года вы потребили, например, 1300 кубометров, то с 1 января 2025-го ежемесячно придется платить 193,7 грн (то есть уже за 108,3 куб. м). Так, объем потребления за газовый год делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф для конкретного города – это и есть размер ежемесячного платежа.

При этом имеется минимальный объем. Если у вас есть только газовая плита, то за год вам насчитают не менее 39 кубов доставки газа. Даже если вы вообще не потребляли газ. Если у вас есть газовый бойлер, то минимальный объем потребления составляет уже 126 кубов, а с отоплением – 314 кубометров.

"За основу для расчета минимальной стоимости услуг по доставке берется объем газа, определяемый Оператором ГРМ, исходя из фактического объема потребленного клиентами топлива за прошлый газовый год... Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для следующих категорий потребителей: новые потребители и/ или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа менее девяти месяцев; домохозяйства, длительно не пользовавшиеся газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – пояснили в "Газораспределительных сетях".

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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