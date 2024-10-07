Всем украинцам пересчитают плату за доставку газа: кому и почему повысят суммы в платежках

В Украине стоимость доставки газа будет перечислена всем с 1 января 2025-го. В новых платежках будут учитывать потребление за газовый год с октября 2022-го по конец сентября 2023-го. И хотя сам тариф не изменится, из-за изменения объемов потребления суммы в платежках изменятся для всех. А те, у кого выросло потребление, будут больше платить за доставку голубого топлива.

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О том, сколько придется платить за доставку и почему в разных регионах действуют разные тарифы, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему тарифы разные и так сильно отличаются?

В Черновицкой области за доставку каждого кубометра газа придется платить 2,388 грн. Если в среднем вы потребляете 200 кубов, то ежемесячная плата будет составлять 477,6 грн. Но это только в том случае если вы живете в Черновицкой области. За доставку также объема газа жителю Киева придется платить гораздо меньше.

В столице тариф на доставку составляет всего 0,384 грн. То есть, за 200 кубов придется платить ежемесячно всего 76,8 грн. Это в 6,2 раза меньше, чем заплатит житель Черновицкой области.

"Плата за распределение газа используется на обслуживание и содержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газопроводов на должном уровне. Кроме того, "Винницагаз" инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей", – объясняют тариф на доставку в "Винницагаз". Кстати, в Виннице один из самых высоких тарифов.

Чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в самом густонаселенном Киеве низкий тариф на доставку голубого топлива в Украине. Меньше двух гривен за куб также платят в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях. В других регионах платят более 2 гривен за куб.

Как пересчитают цены с 2025-го и почему так важно показывать счетчики?

В Украине платят за доставку того объема газа, который израсходовали за предыдущий газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Сейчас украинцы платят, исходя из того объема, который они использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будут платить в зависимости от объемов потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го.

Важно, чтобы украинцы подавали показы газовых счетчиков вовремя. Иначе газовики используют усредненные показатели, которые могут быть выше объемов фактического потребления. Рассмотрим один из примеров. Если за газовый год 2022-2023 в Киевской области вы потребили 1100 кубометров газа, то сейчас должны платить ежемесячно 163,9 грн (т.е. за 91,6 кубометр газа).

Если с октября прошлого года по конец сентября этого года вы потребили, например, 1300 кубометров, то с 1 января 2025-го ежемесячно придется платить 193,7 грн (то есть уже за 108,3 куб). Так, объем потребления за газовый год делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф для конкретного города – это и есть размер ежемесячного платежа.

При этом имеется минимальный объем. Если у вас есть только газовая плита, то за год вам насчитают не менее 39 кубов доставки газа. Даже если вы вообще не потребляли газ. Если у вас есть газовый бойлер, то минимальный объем потребления составляет уже 126 кубов, а с отоплением – 314 кубометров.

"За основу для расчета минимальной стоимости услуг по доставке берется объем газа, определяемый Оператором ГРМ, исходя из фактического объема потребленного клиентами топлива в прошлый газовый год... Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для следующих категорий потребителей: новые потребители и/ или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа менее девяти месяцев; домохозяйства, длительно не пользовавшиеся газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – пояснили в "Газораспределительных сетях".

Изменится ли тариф на доставку газа?

В Украине как минимум до конца военного положения изменять тариф на доставку газа (как и тариф на сам газ) не будут. Поэтому со следующего года действующие сейчас тарифы будут оставаться актуальными. Решение разделить тариф на несколько составляющих, среди которых плата за газ как товар и за доставку газа приняли еще несколько лет назад.

Тогда это решение объяснили стремлением разделить обслуживающие сети компании с компаниями, продающими газ. Это дало возможность выбирать поставщика газа. Однако после начала полномасштабной войны "Нафтогаз" получил 98% рынка поставки голубого топлива для населения. Поэтому сейчас фактически рынка в этом сегменте не существует: украинцы покупают у национальной компании газ по тарифу, который определило правительство.

С 1 мая 2025-го стоимость доставки газа увеличится для тех, кто за прошлый газовый год использовал больше, чем за газовый год 2022-2023. Те, кто сократил потребление, смогут платить за голубое топливо меньше.