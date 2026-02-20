Свет отключают не по всей Украине: где самая сложная ситуация и какие графики действуют 20 февраля

В Украине в пятницу, 20 февраля, продолжаются почасовые отключения электроэнергии – они применяются не по всей стране, а в большинстве регионов. Впрочем, в части областей (в частности, на Сумщине и Полтавщине) вводились аварийные отключения не по графикам. Расписание также не действует в районах с самой сложной энергетической ситуацией – в части Одесской и Киевской областей.

Об общей ситуации с отключениям сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 20 февраля: главное

В результате боевых действий и обстрелов на утро были обесточены потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Россия также атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине , сообщили в "Нафтогазе". Есть разрушения, на объекте возник пожар.

, сообщили в "Нафтогазе". Есть разрушения, на объекте возник пожар. Продолжается ликвидация последствий предыдущих российских атак на энергосистему Украины.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.

обесточивания. Графики и режим отключений могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Из-за непогоды без электроснабжения остались 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

без электроснабжения остались 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Потребление тока растет из-за меньшего объема мер ограничения в части регионов.

Отключения света в областях: какие графики 20 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Расписание может быть очень неравномерным по районам, однако возможности вернуться к стандартным графикам в столице пока что нет.

Накануне над устранением аварий и повреждений в тепловых сетях в Киеве работало 187 бригад. Это позволило сократить количество домов, которые оставались без тепла в результате локальных аварий. Над восстановлением электросетей днем работали 58 бригад.

Киевская область

В части Бориспольского района продолжаются экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Из-за атак без света остаются жители Киевского района г. Одессы. Из-за непогоды зафиксированы аварийные ситуации частично в Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах области.

В остальной области действуют почасовые графики отключений света. Проверить информацию по своему адресу можно на сайте.

Полтавская область

Почасовые графики временно не действовали, т.к. утром вводились аварийные отключения. Однако к 9:30 экстренный режим отменили и область вернулась к обычному расписанию отключений в объеме 2-4 очередей:

Сумская область

На территории Сумщины в 9:12 введены графики аварийных отключений. Причина – повреждения энергосистемы в результате российских атак, напоминают в облэнерго. Там также отмечают, что очереди потребителей по графикам аварийных отключений не совпадают с очередями по почасовым.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области действуют графики почасовых отключений:

1.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов); 1.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов); 2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов); 2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов); 3.1 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов);

– 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов); 3.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов);

– 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов); 4.1 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов);

– 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов); 4.2 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов);

– 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов); 5.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);

– 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов); 5.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);

– 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов); 6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов);

– 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов); 6.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов).

Где узнавать про отключения электроэнергии в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2026 года украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч, а повышение тарифа весной не запланировано. Для потребителей с электроотоплением и многозонными счетчиками сохранены льготные ставки.

