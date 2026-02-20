Свет отключают не по всей Украине: где самая сложная ситуация и какие графики действуют 20 февраля
В Украине в пятницу, 20 февраля, продолжаются почасовые отключения электроэнергии – они применяются не по всей стране, а в большинстве регионов. Впрочем, в части областей (в частности, на Сумщине и Полтавщине) вводились аварийные отключения не по графикам. Расписание также не действует в районах с самой сложной энергетической ситуацией – в части Одесской и Киевской областей.
Об общей ситуации с отключениям сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 20 февраля: главное
- В результате боевых действий и обстрелов на утро были обесточены потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
- Россия также атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине, сообщили в "Нафтогазе". Есть разрушения, на объекте возник пожар.
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих российских атак на энергосистему Украины.
- В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
- Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
- В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Из-за непогоды без электроснабжения остались 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
- Потребление тока растет из-за меньшего объема мер ограничения в части регионов.
Отключения света в областях: какие графики 20 февраля
Киев
Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Расписание может быть очень неравномерным по районам, однако возможности вернуться к стандартным графикам в столице пока что нет.
Накануне над устранением аварий и повреждений в тепловых сетях в Киеве работало 187 бригад. Это позволило сократить количество домов, которые оставались без тепла в результате локальных аварий. Над восстановлением электросетей днем работали 58 бригад.
Киевская область
В части Бориспольского района продолжаются экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Из-за атак без света остаются жители Киевского района г. Одессы. Из-за непогоды зафиксированы аварийные ситуации частично в Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах области.
В остальной области действуют почасовые графики отключений света. Проверить информацию по своему адресу можно на сайте.
Полтавская область
Почасовые графики временно не действовали, т.к. утром вводились аварийные отключения. Однако к 9:30 экстренный режим отменили и область вернулась к обычному расписанию отключений в объеме 2-4 очередей:
Сумская область
На территории Сумщины в 9:12 введены графики аварийных отключений. Причина – повреждения энергосистемы в результате российских атак, напоминают в облэнерго. Там также отмечают, что очереди потребителей по графикам аварийных отключений не совпадают с очередями по почасовым.
Харьковская область
В Харькове и Харьковской области действуют графики почасовых отключений:
- 1.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
- 2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);
- 3.1 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов);
- 3.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов);
- 4.1 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов);
- 4.2 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов);
- 5.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
- 5.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
- 6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов);
- 6.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов).
Где узнавать про отключения электроэнергии в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2026 года украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч, а повышение тарифа весной не запланировано. Для потребителей с электроотоплением и многозонными счетчиками сохранены льготные ставки.
