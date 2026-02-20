УкраїнськаУКР
Свет отключают не по всей Украине: где самая сложная ситуация и какие графики действуют 20 февраля

В Украине в пятницу, 20 февраля, продолжаются почасовые отключения электроэнергии – они применяются не по всей стране, а в большинстве регионов. Впрочем, в части областей (в частности, на Сумщине и Полтавщине) вводились аварийные отключения не по графикам. Расписание также не действует в районах с самой сложной энергетической ситуацией – в части Одесской и Киевской областей.

Об общей ситуации с отключениям сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 20 февраля: главное

  • В результате боевых действий и обстрелов на утро были обесточены потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Россия также атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине, сообщили в "Нафтогазе". Есть разрушения, на объекте возник пожар.
  • Продолжается ликвидация последствий предыдущих российских атак на энергосистему Украины.
  • В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
  • Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
  • В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.
  • Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
  • Из-за непогоды без электроснабжения остались 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
  • Потребление тока растет из-за меньшего объема мер ограничения в части регионов.
Ситуация в энергетике 20 февраля

Отключения света в областях: какие графики 20 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Расписание может быть очень неравномерным по районам, однако возможности вернуться к стандартным графикам в столице пока что нет.

Накануне над устранением аварий и повреждений в тепловых сетях в Киеве работало 187 бригад. Это позволило сократить количество домов, которые оставались без тепла в результате локальных аварий. Над восстановлением электросетей днем работали 58 бригад.

Киевская область

В части Бориспольского района продолжаются экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Из-за атак без света остаются жители Киевского района г. Одессы. Из-за непогоды зафиксированы аварийные ситуации частично в Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах области.

В остальной области действуют почасовые графики отключений света. Проверить информацию по своему адресу можно на сайте.

Полтавская область

Почасовые графики временно не действовали, т.к. утром вводились аварийные отключения. Однако к 9:30 экстренный режим отменили и область вернулась к обычному расписанию отключений в объеме 2-4 очередей:

График отключения электроэнергии в Полтавской области

Сумская область

На территории Сумщины в 9:12 введены графики аварийных отключений. Причина – повреждения энергосистемы в результате российских атак, напоминают в облэнерго. Там также отмечают, что очереди потребителей по графикам аварийных отключений не совпадают с очередями по почасовым.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области действуют графики почасовых отключений:

  • 1.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
  • 1.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
  • 2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
  • 2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);
  • 3.1 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов);
  • 3.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часов);
  • 4.1 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов);
  • 4.2 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 16,5 часов);
  • 5.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 5.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов);
  • 6.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов).

Где узнавать про отключения электроэнергии в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2026 года украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч, а повышение тарифа весной не запланировано. Для потребителей с электроотоплением и многозонными счетчиками сохранены льготные ставки.

