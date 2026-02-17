Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: сколько будет стоить 1 кВт*ч

С 1 марта 2026 года украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч, а повышение тарифа весной не запланировано. Для потребителей с электроотоплением и многозонными счетчиками сохранены льготные ставки, что дает возможность существенно сэкономить.

Об этом говорится в соответствующем решении правительства. С 1 марта и как минимум до 30 апреля 2026 года, то есть до завершения отопительного сезона, для большинства украинцев будет действовать фиксированный тариф:

4,32 грн за 1 кВт-ч – базовая ставка для бытовых потребителей.

Повышение цены весной не предусмотрено, это означает, что платежки за электроэнергию в марте и апреле останутся на уровне предыдущих месяцев. Отдельные категории потребителей имеют право на сниженную стоимость электроэнергии, что позволяет существенно сократить расходы.

Для домохозяйств, у которых жилье оборудовано электроотопительными установками, сохранен льготный тариф – 2,64 грн за 1 кВт-ч при условии потребления до 2000 кВт-ч в месяц. В случае превышения этого лимита применяется стандартная ставка 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Для потребителей с двухзонными счетчиками действует ночная ставка 2,16 грн за 1 кВт-ч в период с 23:00 до 07:00, что ровно вдвое дешевле базового тарифа. Владельцы трехзонных счетчиков могут еще гибче управлять расходами:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 грн/кВт-ч;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – 4,32 грн/кВт-ч;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 грн/кВт-ч.

Энергетическая отрасль Украины требует миллиардных инвестиций в восстановление и модернизацию. В то же время правительство решило удержать тариф для населения на фиксированном уровне, чтобы уменьшить финансовое давление на граждан в период отопительного сезона.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сохранение льготных условий – это элемент социальной поддержки семей. Разницу между рыночной ценой электроэнергии и тарифом для населения компенсирует государство в рамках механизма возложения специальных обязанностей (ПСО).

На фоне стабильной цены на электроэнергию другие коммунальные услуги продолжают дорожать. По данным Государственной службы статистики Украины, за последний год выросли тарифы на:

управление многоквартирными домами на 10,9%;

вывоз бытовых отходов на 4,2%;

содержание и ремонт жилья на 3,2%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году право на льготы на коммуналку сохраняется только при условии, если доход на одного человека в семье не превышает 4660 грн. Если этот порог превышен, льготу могут отменить, но вместо нее можно оформить жилищную субсидию. Отмечается, что изменения касаются именно доходов семьи льготника.

