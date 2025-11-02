Свет будут отключать в отдельных регионах: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 3 ноября

Национальная энергетическая компания"Укрэнерго" сообщила, что в понедельник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности. Ограничения применят в часы утреннего и вечернего пиков, чтобы удержать энергосистему после массированных ракетно-–дроновых ударов РФ по энергообъектам.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина введения ограничений – последствия последних атак по энергетической инфраструктуре, из-за которых в системе сохраняется дефицит мощности.

"Внимание! Информация об отключении. Завтра в отдельных регионах будут ограничения потребления", – говорится в сообщении энергетиков. Энергокомпания отметила, что конкретный перечень населенных пунктов и очередей будут публиковать облэнерго у себя в каналах.

Когда не будет света

По данным компании, 3 ноября будут действовать графики почасовых отключений:

с 08:00 до 11:00;

с 16:00 до 22:00;

объемом от 0,5 до 2 очередей в зависимости от региона.

В те же промежутки времени – с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 – для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности. Это означает, что часть предприятий попросят уменьшить или временно перенести потребление, чтобы освободить ресурс для бытовых клиентов в часы пика.

В компании подчеркнули: если в вашем населенном пункте свет появился раньше, чем указано в графике, это не означает, что ограничение отменили – оно может вернуться в другое время. Именно поэтому стоит иметь заряженные телефоны, фонарики и по возможности перенести стирку, утюги, обогреватели и бойлеры на ночь или на дневные окна, когда ограничений нет.

Причина ограничений

В "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема до сих пор восстанавливается после серии мощных ударов россиян, поэтому приходится периодически уменьшать потребление в регионах, где нагрузка растет быстрее всего. Речь идет о стандартной практике осени, когда одновременно включается много электроприборов, а погода ухудшает работу солнечных станций. Подобные графики уже действовали в октябре в 10–12 областях – тогда также применялись как почасовые отключения для населения, так и ограничения для предприятий.

Энергетики отдельно предостерегли, что время и объем отключений могут меняться в течение суток – это зависит от реальной ситуации в энергосистеме и интенсивности потребления. Поэтому украинцам советуют следить за обновлениями именно своих облэнерго, ведь они первыми публикуют ссылки на очереди и возможные корректировки. Если же потребление будет ниже прогнозируемого, часть ограничений могут снять раньше.

Как действовать потребителям

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отметили в "Укрэнерго". Там просят не включать одновременно энергоемкие приборы, особенно в указанные часы, потому что это сразу увеличивает нагрузку и может заставить диспетчеров снова усиливать отключения. Специалисты также советуют бизнесу, который имеет резервные источники питания или собственную генерацию, воспользоваться ими в пиковые часы 3 ноября.

