Свет будут отключать большинству украинцев: какой график действует 30 декабря
В Украине на 30 декабря запланированы масштабные отключения электроэнергии. По словам энергетиков, ограничения затронут большинство регионов. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: даже когда электроэнергия подается в дом или квартиру, ее стоит использовать экономно. В частности, ранее рекомендовалось не включать "тяжелые" приборы одновременно.
"30 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
В частности, в Полтавской области самые жесткие отключения ожидаются в период с 8:00 до 20:00.
В Запорожской области отключения будут применяться круглосуточно.
В Киевской области действуют стабилизационные отключения. Самая тяжелая ситуация в Бориспольской, Вышгородской и Броварской громадах, здесь привычные графики не действуют.
В то же время на левом берегу самого Киева действуют экстренные отключения – из-за перегрузки сетей после российского обстрела в ночь на 27 декабря. На правом – "обычные" почасовые.
Ситуация с отключениями может измениться
В целом же, предупреждают энергетики, ситуация в энергосистеме может меняться. А потому чтобы оперативно быть в курсе всех обновлений, украинцам стоит следить за ними на ресурсах своих облэнерго:
Как украинцам меньше зависеть от отключений света
В то же время, рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, украинские домохозяйства могут стать более энергонезависимыми. Для этого им стоит установить солнечные панели и аккумуляторный комплекс.
"Если вы поставите в среднем на дом 20 кВт часов аккумуляторов и 10-12 кВт солнечных панелей, то на практике это будет означать, что даже при плохой погоде во время отключений вы будете иметь достаточно электричества. Разве что будете немного экономить", – рассказал Харченко.
Эксперт объяснил: заряжать солнечные панели будут "непосредственно аккумуляторы". А потому такая установка обеспечит "частную энергетическую безопасность".
Как сообщал OBOZ.UA, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
