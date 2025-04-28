"Срочно выключите газовые приборы": мэр Черкасс обратился к горожанам после российской атаки

Черкассы попали под длительную атаку российскими БПЛА. Учитывая это, местные жители призвали выключить все газовые приборы из-за повреждения объекта инфраструктуры и временно не пользоваться газом.

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Об этом заявил мэр города Анатолий Бондаренко. Он подчеркнул, что атака вражескими беспилотниками на город продолжается довольно долго.

"В связи с аварийными работами на одном из объектов газоснабжения я хотел бы обратиться ко всем потребителям. Сейчас нужно срочно выключить газовые приборы и не пользоваться газом в частных домовладениях. Более подробную информацию, думаю, будем сообщать в течение дня", – сказал мэр.

Впрочем, пока сообщений от "Черкассыгаз" и "Нафтогаза" о ситуации с газоснабжением пока нет. Пока известно о нескольких "Шахедах" над Черкассами. Кроме того, в местных Telegram-группах сообщают о взрывах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в "Нафтогазе" допускают ограничение потребления газа украинцам предстоящей зимой – фактически прекращение подачи топлива в дома и квартиры. Однако это лишь один из возможных вариантов развития событий и в компании, уверяются, делают все, чтобы не допустить его реализации.

"Очень много сценариев прописано, некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления. Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим. ... Я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт", - говорит заместитель председателя наблюдательного совета "Нефтегаза" Наталия атак.

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