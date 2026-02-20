В Украине проверят облэнерго из-за жалоб на графики отключений света: какие области в списке
Облэнерго в Украине ждут новые проверки из-за жалоб на несправедливые и неравномерные отключения электроэнергии потребителям. Больше всего вопросов относительно справедливости и равномерности отключения света возникло к облэнерго из пяти областей.
Об этом сообщили в Государственной инспекции энергетического надзора. "Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) направлены на проверку соблюдения операторами системы распределения требований законодательства в сфере электроэнергетики при применении ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии потребителям", – говорится в сообщении.
Какие области ждут проверки
- Житомирская ("Житомироблэнерго").
- Кировоградская ("Кировоградоблэнерго").
- Николаевская ("Николаевоблэнерго").
- Хмельницкая ("Хмельницкоблэнерго").
- Черкасская ("Черкассыоблэнерго").
Что будут проверять
- Правильность составления графиков почасовых отключений (ГПО).
- Фактическое выполнение утвержденных ГПО.
- Недопущение неравномерного распределения ограничений электроснабжения между потребителями.
- Защита прав потребителей на получение электрической энергии в условиях дефицита мощности в энергосистеме.
Конечной целью проверок названо обеспечение равных условий применения ограничений электроснабжения для всех потребителей. Для этого облэнерго обяжут устранить все выявленные нарушения и привести ГПО в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов – Госэнергонадзор будет держать этот вопрос на контроле.
Массовые нарушения с коммунальными услугами в Украине
В 2025 году в Украине жилищно-коммунальные компании систематически нарушали права потребителей. В половине случаев речь шла о нарушении условий договора между потребителем и исполнителем услуг.
В результате таких проверок должностных лиц привлекли к ответственности и наложили на них штрафы в размере 40 тыс. грн, еще более чем на 3 млн грн оштрафовали компании.
В прошлом году Госпродпотребслужба осуществила проверки 1344 субъектов хозяйствования, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Как оказалось, каждая третья компания (всего 504) не соблюдала требования законодательства.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году украинские коммунальные предприятия многократно некорректно начисляли суммы к оплате за коммунальные услуги. В результате перерасчетов им пришлось вернуть украинцам более 50 млн грн.
