В Украине проверят облэнерго из-за жалоб на графики отключений света: какие области в списке

Облэнерго в Украине ждут новые проверки из-за жалоб на несправедливые и неравномерные отключения электроэнергии потребителям. Больше всего вопросов относительно справедливости и равномерности отключения света возникло к облэнерго из пяти областей.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной инспекции энергетического надзора. "Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) направлены на проверку соблюдения операторами системы распределения требований законодательства в сфере электроэнергетики при применении ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии потребителям", – говорится в сообщении.

Какие области ждут проверки

Житомирская ("Житомироблэнерго").

("Житомироблэнерго"). Кировоградская ("Кировоградоблэнерго").

("Кировоградоблэнерго"). Николаевская ("Николаевоблэнерго").

("Николаевоблэнерго"). Хмельницкая ("Хмельницкоблэнерго").

("Хмельницкоблэнерго"). Черкасская ("Черкассыоблэнерго").

Что будут проверять

Правильность составления графиков почасовых отключений (ГПО).

(ГПО). Фактическое выполнение утвержденных ГПО .

. Недопущение неравномерного распределения ограничений электроснабжения между потребителями.

электроснабжения между потребителями. Защита прав потребителей на получение электрической энергии в условиях дефицита мощности в энергосистеме.

Конечной целью проверок названо обеспечение равных условий применения ограничений электроснабжения для всех потребителей. Для этого облэнерго обяжут устранить все выявленные нарушения и привести ГПО в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов – Госэнергонадзор будет держать этот вопрос на контроле.

Массовые нарушения с коммунальными услугами в Украине

В 2025 году в Украине жилищно-коммунальные компании систематически нарушали права потребителей. В половине случаев речь шла о нарушении условий договора между потребителем и исполнителем услуг.

В результате таких проверок должностных лиц привлекли к ответственности и наложили на них штрафы в размере 40 тыс. грн, еще более чем на 3 млн грн оштрафовали компании.

В прошлом году Госпродпотребслужба осуществила проверки 1344 субъектов хозяйствования, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Как оказалось, каждая третья компания (всего 504) не соблюдала требования законодательства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году украинские коммунальные предприятия многократно некорректно начисляли суммы к оплате за коммунальные услуги. В результате перерасчетов им пришлось вернуть украинцам более 50 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!