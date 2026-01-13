Часть супермаркетов в Киеве и области не работают в обычном режиме: какие именно и почему

Из-за отключения электроэнергии и холода в Киеве и области часть супермаркетов Novus и "Сильпо" будет временно закрываться, в том числе около 17 магазинов Novus. В то же время сеть АТБ заявляет, что все ее супермаркеты работают в обычном режиме.

Видео дня

В частности, в сети Novus подтвердили, что не все магазины пока могут работать в обычном режиме. По состоянию на 09:00 13 января 2026 года в Киеве и области были закрыты около 17 супермаркетов.

В компании объясняют, что отсутствие электроснабжения делает невозможным нормальную работу торговых залов, холодильного оборудования и кассовых систем. В сети"Сильпо" также сообщили о временном закрытии отдельных магазинов.

Причинами стали сочетание отключений электроэнергии и резкое снижение температуры, что создает риски как для сохранности товаров, так и для безопасности персонала и покупателей. Количество закрытых магазинов в компании не уточнили, однако отметили, что ситуация меняется в зависимости от стабильности электроснабжения.

В то же время в торговой сети АТБ заявили, что все их супермаркеты работают в штатном режиме. В компании опровергли информацию о массовом закрытии магазинов и отметили, что сеть заранее подготовилась к возможным перебоям с электроэнергией, в том числе благодаря резервным источникам питания.

Ритейлеры подчеркивают, что решение о временном закрытии магазинов принимается исключительно из соображений безопасности и технической возможности обеспечить нормальные условия работы. В случае восстановления стабильного электроснабжения магазины постепенно возвращаются к привычному графику. Ситуация с отключениями электроэнергии в столице и области остается напряженной, поэтому торговые сети советуют покупателям заранее уточнять режим работы конкретных супермаркетов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве из-за террористических атак РФ по критической инфраструктуре возникли проблемы с энергоснабжением. Чтобы помочь жителям города во время морозов и экстренных отключений света, спасатели начали устанавливать мощные генераторы во дворах домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!