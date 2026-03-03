Ситуация с отключениями электроэнергии существенно изменилась: в правительстве объяснили, что происходит

В последние дни в Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита электроэнергии с 5-6 ГВт, которые наблюдались зимой, до 1 ГВт.

Об этом вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль заявил на брифинге по результатам СНБО относительно Комплексного плана устойчивости украинских городов и регионов во вторник, передает"Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня дефицит электроэнергии снизился, этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность нашим энергетикам. По состоянию на сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество очередей для людей", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в нынешней ситуации энергетики смогли обеспечить "немножко легкие" графики для бизнеса. В то же время бизнес быстро вынужденно адаптируется к перебоям с электричеством и вводит свою распределенную генерацию.

Шмыгаль назвал самым дешевым и быстрым способом – солнечные электростанции (СЭС). В то же время он акцентировал, что такие установки должны быть обязательно с накопителями, чтобы можно было выровнять дневной график, когда будет большой избыток солнечной энергии.

Новые правила отключений электроэнергии в Украине

В Украине пересмотрели механизмы ограничений электроснабжения. Теперь графики почасовых отключений не будут применять к распределенной генерации, которая обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии.

Правительство уже внесло в нормативные акты соответствующие изменения, которые были наработаны во исполнение решения Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

Таким образом государство поощряет установление новых объектов распределенной генерации и привлечение их мощностей к общей энергосистеме. Это должно сделать энергетику Украины сильнее и устойчивее к вражеским атакам и обеспечит дополнительный ресурс для балансировки генерации и потребления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжаются проверки облэнерго из-за жалоб на несправедливые графики отключения электроэнергии. В частности, оказалось, что на некоторых подстанциях "Винницаоблэнерго" персонал не полностью выполнял команды диспетчера, из-за чего часть потребителей оставалась со светом вне графика, а электроэнергия распределялась неравномерно.

