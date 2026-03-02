Ситуация с отключениями света заметно изменилась: какие графики ввели в Украине 2 марта

В понедельник, 2 марта, почасовые графики отключений электроэнергии действуют только в некоторых регионах. При этом отключения в основном не круглосуточные и начались с 08:00 утра. Смягчению графиков в целом способствовало потепление. В то тоже время в районах с самой сложной ситуацией в Одесской области все еще действуют аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщает "Укрэнерго" и Министерство энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – добавили энергетики.

Отключения электроэнергии 2 марта: главное

Россия снова атаковала энергообъекты , обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

, обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

В части областей действуют графики почасовых отключений света , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях. Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Отключения света по областям: какие графики 2 марта

Действуют индивидуальные временные графики с 08:00 до 24:00. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Возвращение к обычным графикам пока не планируется.

Киевская область

Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики – тоже с 8 утра. При этом у части потребителей в регионе день может пройти без отключений света.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области ограничений нет.

Полтавская область

Ограничения с 08:00 применяются в объеме 1,5-2,4 очередей (последнее время было до 4 очередей). Самый жесткий режим – в период с 08:00 до 19:00.

Харьковская область

Действует почасовой график отключений электроэнергии, до 08:00 отключений не было. Расписание в целом такое:

1.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часов);

– 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часов); 1.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);

– 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа); 2.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часов);

– 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часов); 2.2 – 08:00-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);

– 08:00-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов); 3.1 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);

– 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа); 3.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);

– 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа); 4.1 – 11:30-18:30 (суммарно 7 часов);

– 11:30-18:30 (суммарно 7 часов); 4.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);

– 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа); 5.1 – 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов);

– 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов); 5.2 – 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов);

– 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов); 6.1 – 08:00-11:30, 15:00-22:00 (суммарно 10,5 часов);

– 08:00-11:30, 15:00-22:00 (суммарно 10,5 часов); 6.2 – 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов).

Сумская область

Действует обновленный график отключений. Суммарное количество часов без света составляет до 8 часов в сутки, в зависимости от группы.

Где узнавать график и группу отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, правительство не намерено повышать для украинцев тариф на электроэнергию. Как объяснила премьер-министр Юлия Свириденко, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением. Таким образом, есть основания полагать, что после 30 апреля 2026 года – когда истечет срок возложения специальных обязанностей ("ПСО") – стоимость электроэнергии для украинцев останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч.

