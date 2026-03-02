Ситуация с отключениями света заметно изменилась: какие графики ввели в Украине 2 марта
В понедельник, 2 марта, почасовые графики отключений электроэнергии действуют только в некоторых регионах. При этом отключения в основном не круглосуточные и начались с 08:00 утра. Смягчению графиков в целом способствовало потепление. В то тоже время в районах с самой сложной ситуацией в Одесской области все еще действуют аварийные отключения.
Об общей ситуации сообщает "Укрэнерго" и Министерство энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – добавили энергетики.
Отключения электроэнергии 2 марта: главное
- Россия снова атаковала энергообъекты, обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.
- В части областей действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
- Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Отключения света по областям: какие графики 2 марта
Действуют индивидуальные временные графики с 08:00 до 24:00. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Возвращение к обычным графикам пока не планируется.
Киевская область
Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики – тоже с 8 утра. При этом у части потребителей в регионе день может пройти без отключений света.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области ограничений нет.
Полтавская область
Ограничения с 08:00 применяются в объеме 1,5-2,4 очередей (последнее время было до 4 очередей). Самый жесткий режим – в период с 08:00 до 19:00.
Харьковская область
Действует почасовой график отключений электроэнергии, до 08:00 отключений не было. Расписание в целом такое:
- 1.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часов);
- 1.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
- 2.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 5,5 часов);
- 2.2 – 08:00-15:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);
- 3.1 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
- 3.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
- 4.1 – 11:30-18:30 (суммарно 7 часов);
- 4.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
- 5.1 – 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов);
- 5.2 – 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов);
- 6.1 – 08:00-11:30, 15:00-22:00 (суммарно 10,5 часов);
- 6.2 – 08:00-11:30, 19:00-22:00 (суммарно 6,5 часов).
Сумская область
Действует обновленный график отключений. Суммарное количество часов без света составляет до 8 часов в сутки, в зависимости от группы.
Где узнавать график и группу отключений электричества в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, правительство не намерено повышать для украинцев тариф на электроэнергию. Как объяснила премьер-министр Юлия Свириденко, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением. Таким образом, есть основания полагать, что после 30 апреля 2026 года – когда истечет срок возложения специальных обязанностей ("ПСО") – стоимость электроэнергии для украинцев останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч.
