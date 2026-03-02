В Кабмине рассказали о повышении тарифа на свет: к чему готовиться украинцам с 1 мая

В настоящее время правительство не намерено повышать для украинцев тариф на электроэнергию. Как объяснила премьер-министр Юлия Свириденко, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением. Таким образом, есть основания полагать, что после 30 апреля 2026 года – когда истечет срок возложения специальных обязанностей ("ПСО") – стоимость электроэнергии для украинцев останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Видео дня

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", – отметила премьер.

В то же время, подчеркнула она, в МВФ ожидают, что до конца 2026 года Украина разработает карту либерализации тарифов – т.е., откажется от моратория на их повышение, чем фактически даст "зеленый свет" росту коммуналки. Впрочем, отметила Свириденко, в действие этот режим вступит не сразу – а только после отмены военного положения.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") ранее признал: повышение коммунальных тарифов является требованием международных партнеров Украины, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны. А потому он не исключает, что властям придется пойти на этот шаг.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал он.

Впрочем, признал нардеп, до окончания боевых действий перевода коммунальных тарифов на рыночные цены ожидать не стоит. То есть пока о немедленном повышении речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 марта украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!