С октября украинцы получат новые квитанции: введен единый стандарт платежек

Уже в октябре украинцы начнут получать обновленные платежки за газ. Цель нововведения – внедрение единого стандарта квитанций. Это позволит избежать путаницы и разночтений, с которыми часто сталкиваются потребители.

Все поставщики должны будут использовать одинаковую форму счета с четко определенным перечнем информации. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кроме того там опубликовали шаблоны новых платежек. Среди нововведений:

появится больше деталей – информация будет структурирована, чтобы люди могли четко видеть, за что именно они платят, как формируется сумма и какие услуги входят в счет;

возможность получать объединенную квитанцию – платеж за поставку газа и его распределение можно будет видеть в одном документе, а не в двух разных, что ранее вызывало критику потребителей.

Введение новых правил произойдет не сразу. Для операторов предусмотрен переходный период, в течение которого они должны адаптировать свои системы к обновленным требованиям.

Окончательно новые платежки станут обязательными с 1 октября 2026 года. Именно с этого времени украинцы начнут получать счета за газ в новом формате.

Сколько будет стоить кубометр газа с мая 2026 года

До 30 апреля украинцы-клиенты "Нафтогаза" (таких 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу "Фиксированный".– 7,96 грн/кубометр. В правительстве дают понять, что с 1 мая текущий тариф будет сохранен, однако в перспективе повышение цен, похоже, неизбежно.

По данным наших источников, подготовка к установлению новой цены на газ для украинцев уже началась. Однако важно понимать – сейчас все находится на этапе подготовки к подготовке.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко, рассказывая о проведенных в марте переговорах с "Нафтогазом", ранее отмечала: сохранение фиксированной цены на газ является важной задачей для правительства. И хотя прямо о том, что в мае тариф составит все те же 7,96 грн/кубометр, она не сказала, очевидно, это имелось в виду.

