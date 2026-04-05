Повышение тарифа на газ: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кубометр с 1 мая 2026 года

В апреле украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Впрочем, действие тарифного плана "Фиксированный", который и определяет стоимость голубого топлива для большинства украинцев, завершается 30 апреля – и пока что о продлении этого срока не сообщалось. И хотя в правительстве дают понять, что с 1 мая текущий тариф будет сохранен, в более отдаленной перспективе повышение цен, похоже, неотвратимо.

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что хотя во время военного положения в Украине действует соответствующий мораторий, и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать текущую цену не удастся. Кроме того, о необходимости нового тарифа говорят и международные партнеры Украины – в частности, МВФ.

А потому, по данным наших источников, подготовка к установлению новой цены на газ для украинцев уже началась. Однако, подчеркивается, важно понимать:

сейчас все находится на этапе подготовки к подготовке;

то есть, готовится не само решение как таковое – а, по сути, его основа.

"В частности, проводятся расчеты того, какой именно тариф "потянут" украинцы. То есть, по сути, оценивается платежеспособность людей. Ведь если просто установить высокую – но экономически оправданную цену – можно не только не получить желаемого дохода, но и потерять тот, что уже есть. Поскольку люди могут просто перестать платить", – объяснили аналитики.

Что говорят в Кабмине

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко, рассказывая о проведенных в марте переговорах с "Нафтогазом", ранее отмечала: сохранение фиксированной цены на газ является важной задачей для правительства. И хотя прямо о том, что в мае тариф будет составлять все те же 7,96 грн/кубометр, она не сказала, это, очевидно, имелось в виду.

"Отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и дальше будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период", – отмечала Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, с февраля 2025-го по февраль 2026-го – в Украине произошло заметно подорожание коммуналки. Тарифы выросли в целом на 2,3%.

