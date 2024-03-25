Электроэнергию отключают в экстренном режиме: РФ нанесла новые удары по подстанциям в Украине. Где нет света 25 марта

В ночь с 24 на 25 марта Россия атаковала беспилотниками две электроподстанции на юге Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Также отключения по-прежнему применяются в Харькове и Харьковской области, для потребителей, которые уже подключены к сети после прошлых обстрелов. Продолжаются ремонтные работы.

"Враг продолжает прицельно бить по нашей энергетической инфраструктуре. Ночью российские БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе. Из-за повреждений оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления", – сообщили в "Укрэнерго" утром 25 марта.

После ночных ударов в Одессе вообще без света остались жители Пересыпского района, уточнили в "ДТЭК Одесские электросети". За несколько часов в районе удалось возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Также в Одессе не ходит электротранспорт. "Чтобы снизить нагрузку на сеть сегодня весь городской электротранспорт работать не будет, также ограничено электропотребление промышленности. Призываем предпринимателей ограничить использование освещения фасадов и вывесок, а бытовых клиентов – пользоваться энергоемкими приборами поочередно, особенно в утренние и вечерние пиковые часы нагрузки", – отметили в облэнерго.

В целом ситуация в регионе остается сложной, высоковольтные объекты не могут передать всю необходимую городу мощность. "ДТЭК Одесские электросети вынуждены применять экстренные отключения в Одессе и Одесском районе области. То есть графики не действуют", – добавили в компании.

В Харькове по состоянию на вечер 24 марта свет был лишь у 40% потребителей. В связи с этим с 25 до 31 марта для таких потребителей действует жесткий график отключений:

в Шевченковском и Киевском районах подачу электроэнергии останавливают с 9:00 до 15:00;

в Слободском и Основенском – с 15:00 до 21:00;

в Салтовском, Немышлянском и Индустриальном – с 21:00 до 03:00;

в Холодногорским и Новобаварском – с 03:00 до 9:00.

Также ограничения введены в Харьковской области, говорится на сайте облэнерго. В частности:

в Мерефянской и Люботинской ОТГ электроэнергию отключают с 9:00 до 11:00;

в Змиевской ОТГ, Балаклейской ОТГ – с 11:00 до 13:00;

в Чугуевской ОТГ, Изюмской ОТГ – с 13:00 до 15:00;

в Богодуховской и Дергачевской ОТГ – с 15:00 до 17:00.

В "Укрэнерго" также напомнили, что отключения необходимы не только для проведения ремонтов, но и для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения.

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, убытки компании от атак российских войск по энергосистеме Украины за последние дни достигли уже около 90-100 млн евро. "По предварительным подсчетам, чек за ущерб, который мы предъявим врагу за последние атаки, достигает не менее 90-100 млн евро, если говорить только о высоковольтном оборудовании "Укрэнерго", – написал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в городе российские удары разрушили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Водоснабжение для харьковчан было возобновлено 23 марта, однако проблемы с электроэнергией продолжаются.

25 марта в Харькове удалось запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут.

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