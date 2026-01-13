В аварийном режиме не только Киев: где еще не действуют графики отключения света 13 января

В ночь на 13 января Россия вновь нанесла удары по украинским теплоэлектростанциям (ТЭС), в частности Криворожской и Трипольской. В Киеве, части Киевской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии. На Одесщине и в г. Днепр – сетевые ограничения, которые также не предусматривают расписания. По всей Украине действуют почасовые графики.

Видео дня

Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"В Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания. На их продолжительность может влиять существенное снижение температуры воздуха", – заявил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.

Отключения электроэнергии 13 января: главное

В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

В частности существенно пострадало оборудование одной из ТЭС энергокомпании ДТЭК. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года, а всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

одной из ТЭС энергокомпании ДТЭК. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года, а всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В Киеве, а также в Бориспольском, части Бучанского и Броварского районов не действуют графики. Причины введения – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды на Киевщине.

Аварийные отключения обещают отменить сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

По всему Киеву введены экстренные отключения, графики не действуют. Энергетики уже объясняли, что энергосистема города так и не оправилась от обстрелов, а мороз усложняет ситуацию.

Существует высокий риск аварий. Самая сложная ситуация – на левом берегу, а также в частях Голосеевского и Печерского районов.

По некоторым адресам электроснабжение обещают вернуть только к полуночи. Впрочем, обычно в системе указывается приблизительный срок, и свет могут включить раньше.

Ситуация со светом на правом берегу ухудшилась в результате сегодняшней ночной атаки, пояснил в эфире "Киев 24" руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей "ДТЭК Киевские электросети".

"Мы готовились к подобным ситуациям. Поэтому имеем запас оборудования, имеем запас материалов. Мы работаем над тем, чтобы восстановить электроснабжение. И на данный момент ситуация с резервом нормальная. Также помогают европейские партнеры. Впрочем, ситуация с электроснабжением остается сложной", – отметил он.

Киевская область

В Бориспольском, а также части Броварского и Бучанского районов введены экстренные отключения. "Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет возобновлено после стабилизации ситуации", – отметили в ДТЭК.

В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Узнавать график по конкретному адресу нужно на сайте.

Житомирская область

Утром применены аварийные отключения электроэнергии для потребителей Радомышльского, Малинского, Коростенского, Овручского районов электросетей. Предварительно обнародованные графики отключений пока не действуют.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. С целью безопасности и защиты ваших устройств выключите из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование", – заявили в "Житомироблэнерго".

Днепропетровская область

В Днепре и в Днепровском районе остаются технические повреждения после атаки на энергообъект в ночь с пятницы на субботу. Однако в целом на Днепропетровщине действуют стабилизационные графики отключений.

Режим ограничений жесткий. Одно отключение может длиться по 7 часов:

Одесская область

В части Пересыпского и Одесского районов нет света из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Из-за последствий российских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.

Такие отключения невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации.

"Энергетическая система нуждается в помощи. Пожалуйста, не включайте все электроприборы одновременно, а пользуйтесь ими поочередно – это поможет избежать аварий и сохранить свет на более долгое время", – отмечают энергетики.

Хмельницкая область

13 января в Хмельнитчине действуют:

график почасовых отключений для населения:

график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.

Сумская область

На Сумщине действует график почасовых отключений. Суммарно время без света может достигать 14 часов в сутки:

Запорожская область

Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. Самая сложная в Запорожском регионе ситуация – на прифронтовых территориях. Прогнозное время отключений света по графику:

1.1 – 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 1.2 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч);

– 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч); 2.1 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 17:00-22:00 (5 ч);

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 17:00-22:00 (5 ч); 2.2 – 07:00-12:00 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);

– 07:00-12:00 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч); 3.1 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 3.2 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 12:00-17:00 (5 ч);

– 04:30-08:00 (3,5 ч), 12:00-17:00 (5 ч); 4.1 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч); 4.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 17:00-22:00 (5 ч);

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 17:00-22:00 (5 ч); 5.1 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 5.2 – 04:30-08:00 (3,5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 04:30-08:00 (3,5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 6.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч); 6.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч).

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине каждая третья жилищно-коммунальная компания, которую проверяли специалисты после жалоб, действительно нарушала права потребителей. В половине случаев речь шла о нарушении условий договора между потребителем и исполнителем услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!