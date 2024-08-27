Россия впервые атаковала украинскую энергетику кассетными боеприпасами, – Шмигаль

Россия атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами – во время обстрела 26 августа. Такое произошло впервые.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на Форуме с участием руководителей государственных институций. Он отметил: целью таких атак россиян стали украинские распределительные подстанции.

"Вчера прошли первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции", – сказал премьер.

Напомним: в результате масштабного российского обстрела 26 августа в украинской энергетике резко ухудшилась ситуация. В частности, в течение всего понедельника в стране применялись многочасовые экстренные отключения света.

Жесткими отключения остаются и 27 августа – отключают по три-четыре группы одновременно. То есть применяется усиленный формат ограничений, с задействованием дополнительных часов отключений (в том числе в т.н. серых зонах).

Отключения начали проводить сразу с полуночи – с 00:00 до 06:00 подачу света ограничивали сразу трем группам. После этого отключения ужесточили – с 06:00 до 11:00 – действуют уже четыре очереди. Далее будут отключать:

11:00-15:00 – трем очередям;

15:00-21:00 – четырем очередям;

21:00-00:00 – трем очередям.

Это означает, что к примеру, в Киеве 50-70% населения будет без света одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил: ситуация в энергетике страны сложная. Тем не менее специалисты уже работают над устранением последствий российских ударов.

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