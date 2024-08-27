В Украине массовые отключения света: когда графики будут самыми жесткими
В Украине 27 августа будут применяться жесткие графики отключений света – однако лишь в тех регионах, где вообще возможно выйти на плановые отключения. В других в силе останутся экстренные отключения.
Ожидается, что вернуться к графикам смогут как минимум 5 регионов, сообщили в энергокомпании ДТЭК. Это:
- Киев;
- Киевская;
- Одесская;
- Днепропетровская;
- Донецкая области.
Там отметили: согласно распоряжению "Укрэнерго", отключения начали проводить сразу с полуночи – с 00:00 до 06:00 подачу света ограничивали сразу трем группам. После этого отключения ужесточили – с 06:00 до 11:00 – действуют уже четыре очереди. Далее будут отключать:
- 11:00-15:00 – трем очередям;
- 15:00-21:00 – четырем очередям;
- 21:00-00:00 – трем очередям.
Кроме того, подчеркивается, отключения будут происходить в темно-серой и светло-серой зонах.
Следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил: ситуация в энергетике страны сложная. Тем не менее специалисты уже работают над устранением последствий российских ударов.
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