В Киеве одновременно будут без света 50-70% жителей: как будут действовать графики 27 августа

В Киеве графики отключений света будут действовать в течение всех суток 27 августа. При этом ограничения будут жесткими: 3-4 очереди одновременно. Т.е., 50-70% населения будет без света одновременно.

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О жестких графиках сообщили в ДТЭК Киевские электросети. Там отметили: согласно распоряжению "Укрэнерго", отключения начали проводить сразу с полуночи – с 00:00 до 06:00 подачу света ограничивали сразу трем группам. После этого отключения ужесточили – с 06:00 до 11:00 – действуют уже четыре очереди. Далее будут отключать:

11:00-15:00 – трем очередям;

15:00-21:00 – четырем очередям;

21:00-00:00 – трем очередям.

Кроме того, подчеркивается, отключения будут происходить в темно-серой и светло-серой зонах.

"Из-за сложной ситуации продолжаются экстренные отключения. 27 августа прогнозируются стабилизационные отключения в течение дня", – говорится в сообщении.

В свою очередь, СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко отметил: одновременное отключение 3-4-х означает, что 50-70% жителей города будет без света одновременно.

В целом же следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ( "серые зоны" ) – отключения возможны.

) – отключения возможны. Белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа жесткие графики отключений света будут применяться по всей Украине – однако лишь в тех регионах, где вообще возможно выйти на плановые отключения. В других в силе останутся экстренные отключения.

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