Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике: названа новая цель ракет и "Шахедов"

Россия скорректировала тактику своих обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Чтобы замедлить темпы восстановления поврежденных объектов, теперь враг наносит двойные удары – целью вторых атак являются ремонтные бригады.

Видео дня

Об этом сообщил в интервью заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский. По его словам, такой стратегии РФ придерживается около 1,5 года.

Почему замедлилось восстановление

Закревский пояснил, что сейчас в Украине действует регламент, по которому ремонтные бригады не выезжают на места атак, пока не будет обеспечена воздушная безопасность. Поэтому темпы восстановления замедлились.

"Это одна из целей врага – бить в бригады. Если вы это не заметили, то последние полтора года есть просто запрет выезжать на места до тех пор, пока что-то там еще кружит, летает и так далее... Если россияне видят, что выехали ремонтные бригады, туда снова "прилетает", – объяснил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов.

Он назвал города, в которых действует такое правило для членов ремонтных бригад – это прифронтовые регионы, то есть Запорожье, Харьков, Одесса, а также Киев. Эксперт отметил, что никто не хочет использовать ремонтные бригады как "приманки" для российских БПЛА.

"Гибнут энергетики, гибнут коммунальщики из-за такой подлости. Хотя для меня что энергетики, что коммунальщики во время морозов – это то же самое, что медики Красного Христа. То есть это преступление", – указал Андрей Закревский.

Ухудшение ситуации в энергетике

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупредил, что вторник и среда, 10 и 11 февраля, пройдут в сложных графиках отключений электроэнергии. Причиной этого являются низкие температуры – света будет мало, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация.

По его словам, ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Кроме того, был пересмотрен перечень объектов критической инфраструктуры, впрочем, больницы, водоканалы и социальные объекты останутся приоритетом и будут прежде всего обеспечены электроэнергией. Другие учреждения постепенно будут переводить на автономную работу и обеспечат генераторами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 12 февраля под ударом РФ оказались энергообъекты в Одесской области. В связи с этим в ряде регионов – на Харьковщине, Сумщине, частично в Киеве и области – объявлены экстренные отключения. В Днепропетровской области ситуацию удалось стабилизировать – вернулись графики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!