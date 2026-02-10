'Вторник и среда пройдут в сложных графиках': Шмыгаль поручил провести проверку справедливого распределения электроэнергии

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупредил, что вторник и среда, 10 и 11 февраля, пройдут в сложных графиках отключений электроэнергии. Причиной этого являются низкие температуры – света будет мало несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook. Он рассказал о заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике, которое состоялось 9 февраля.

"Провели заседание Штаба. Были доклады представителей энергетических компаний, Минразвития, руководства области и столицы. Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно", – отметил министр.

О чем говорили на заседании

Шмыгаль сообщил о пересмотре перечня объектов критической инфраструктуры. Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты – они прежде всего будут обеспечены электроэнергией.

Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами. Такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Отдельно подняли вопрос справедливости распределения электроэнергии. Чтобы обеспечить равные условия для всех потребителей, государство усилит контроль – министр дал поручение Госэнергонадзору осуществить соответствующие проверки.

Глава министерства сообщил, что 9 февраля в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования. В частности, 5 силовых трансформаторов из Азербайджана, а также 10 мощных генераторов из Италии.

"Уже в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH. Спасибо всем нашим партнерам!" – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля во всех регионах Украины круглосуточно будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения введут графики почасовых отключений света, но они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона. Не исключены аварийные отключения, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной и может быстро меняться.

