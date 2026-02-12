Россия снова ударила по энергетике Украины: в каких областях действуют экстренные отключения 12 февраля
Россия продолжает разрушать украинскую энергосистему в надежде оставить украинцев без света и тепла. 12 февраля под ударом оказались энергообъекты в Одесской области. Учитывая это в ряде регионов – на Харьковщине, Сумщине, частично в Киеве и области – объявлены экстренные отключения. В остальной части страны действуют стабилизационные графики.
Об этом сообщили местные операторы электросетей, "Укрэнерго" и в Министерстве энергетики. OBOZ.UA отслеживает ситуацию в энергосистеме в оперативно ее подает.
Отключение электроэнергии 12 февраля: главное
- Ночью был нанесен массированный обстрел энергетической инфраструктуры – сообщается о комбинированной ракетно-пушечной атаке. Из-за этого потребители в Одесской, Днепровской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве были обесточены. Кроме того, в Киеве и Днепре нарушено теплоснабжение.
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему. В Минэнерго заверили, что делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование.
- По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания.
- Потребление тока в Украине выросло – по состоянию на 9:30 оно было на 8,5% выше, чем в это время накануне. В "Укрэнерго" это связывают с уменьшением объемов ограничений в части регионов.
Киев
В результате очередной массированной атаки 107 тыс. семей в столице временно остались без света – действуют экстренные отключения света, предупредили в ДТЭК. Что касается отдельных районов, то:
- часть домов в Деснянском районе осталась без электричества – энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры;
- в Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света.
Киевская область
В регионе действуют стабилизационные отключения, за исключением Броварского и Бориспольского районов – здесь объявили экстренные отключения электроэнергии, предупредили в "ДТЭК Киевские региональные электросети". Местных жителей призывают разумно потреблять электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.
Закарпатская область
"Из-за сложных погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега) – на утро полностью или частично были обесточены 11 населенных пунктов в Закарпатской области. Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных линий", – сообщили в "Укрэнерго"
Днепропетровская область
В ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" применили экстренные отключения, то есть графики отключений временно не действуют.
Одесская область
Россия в 31 раз атаковала большую подстанцию ДТЭК в регионе, сообщили в компании. Сейчас чрезвычайники разбирают завалы, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.
"Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – предупредили энергетики, назвав своей первоочередной задачей – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.
Кроме того, в некоторых районах Одессы отсутствует свет из-за локальной аварии. Ее последствия уже устраняются.
Повреждения энергетической инфраструктуры подтвердил и председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Сумская область
Для потребителей 1-5 очередей в отдельных районах и громадах действуют графики аварийных отключений, предупредили в"Сумыоблэнерго". В частности ограничения затронули жителей:
- Шосткинского района;
- Конотопского района;
- Роменского района;
- Ямпольской общины;
- Середино-Будской громады.
Харьковская область
Как предупредили в "Харьковоблэнерго", из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме, сложившейся из-за вражеских обстрелов, графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать в регионе в течение всего дня. А для стабилизации ситуации в энергосети одновременно применены графики аварийных отключений.
"Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения", – обратились в облэнерго к потребителям.
Где узнать график в своем регионе
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам автоматически пересчитают платежки за коммунальные услуги с 1 января. Потребителям для этого ничего делать не нужно, но перерасчет будет касаться только некоторых услуг.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!