Россия снова ударила по энергетике Украины: в каких областях действуют экстренные отключения 12 февраля

Россия продолжает разрушать украинскую энергосистему в надежде оставить украинцев без света и тепла. 12 февраля под ударом оказались энергообъекты в Одесской области. Учитывая это в ряде регионов – на Харьковщине, Сумщине, частично в Киеве и области – объявлены экстренные отключения. В остальной части страны действуют стабилизационные графики.

Об этом сообщили местные операторы электросетей, "Укрэнерго" и в Министерстве энергетики. OBOZ.UA отслеживает ситуацию в энергосистеме в оперативно ее подает.

Ночью был нанесен массированный обстрел энергетической инфраструктуры – сообщается о комбинированной ракетно-пушечной атаке. Из-за этого потребители в Одесской, Днепровской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве были обесточены . Кроме того, в Киеве и Днепре нарушено теплоснабжение.

. Кроме того, в Киеве и Днепре нарушено теплоснабжение. Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему . В Минэнерго заверили, что делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование.

. В Минэнерго заверили, что делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса . В отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания.

, а также . В отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. Потребление тока в Украине выросло – по состоянию на 9:30 оно было на 8,5% выше, чем в это время накануне. В "Укрэнерго" это связывают с уменьшением объемов ограничений в части регионов.

Киев

В результате очередной массированной атаки 107 тыс. семей в столице временно остались без света – действуют экстренные отключения света, предупредили в ДТЭК. Что касается отдельных районов, то:

часть домов в Деснянском районе осталась без электричества – энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры;

в Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света.

Киевская область

В регионе действуют стабилизационные отключения, за исключением Броварского и Бориспольского районов – здесь объявили экстренные отключения электроэнергии, предупредили в "ДТЭК Киевские региональные электросети". Местных жителей призывают разумно потреблять электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Закарпатская область

"Из-за сложных погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега) – на утро полностью или частично были обесточены 11 населенных пунктов в Закарпатской области. Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных линий", – сообщили в "Укрэнерго"

Днепропетровская область

В ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" применили экстренные отключения, то есть графики отключений временно не действуют.

Одесская область

Россия в 31 раз атаковала большую подстанцию ДТЭК в регионе, сообщили в компании. Сейчас чрезвычайники разбирают завалы, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

"Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – предупредили энергетики, назвав своей первоочередной задачей – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, в некоторых районах Одессы отсутствует свет из-за локальной аварии. Ее последствия уже устраняются.

Повреждения энергетической инфраструктуры подтвердил и председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Сумская область

Для потребителей 1-5 очередей в отдельных районах и громадах действуют графики аварийных отключений, предупредили в"Сумыоблэнерго". В частности ограничения затронули жителей:

Шосткинского района;

Конотопского района;

Роменского района;

Ямпольской общины;

Середино-Будской громады.

Харьковская область

Как предупредили в "Харьковоблэнерго", из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме, сложившейся из-за вражеских обстрелов, графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать в регионе в течение всего дня. А для стабилизации ситуации в энергосети одновременно применены графики аварийных отключений.

"Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения", – обратились в облэнерго к потребителям.

Где узнать график в своем регионе

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

