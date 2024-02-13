Россия атаковала украинскую ТЭС: повреждено оборудование, возникли перебои с теплоснабжением

Россия в ночь на 13 февраля повредила оборудование теплоэлектростанции (ТЭС) в Днепропетровской области. Отключения потребителей при этом не произошло, но зафиксированы нарушения в теплоснабжении Днепра. Графики вводиться не будут.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "В ночь на 13 февраля враг снова нанес удар БПЛА по энергетическим объектам на Днепропетровщине. Повреждено оборудование одной из ТЭС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за повреждений на ТЭС односторонне отключились одна магистральная воздушная и одна кабельная линии "Укрэнерго". Однако потребителям свет не отключали, более того, за последние сутки было возобновлено электроснабжение 69 657 потребителей, обесточенных во время прошлых атак на энергетическую инфраструктуру.

"На утро (13 февраля. – Ред.) из-за боевых действий обесточены 52 потребителя в Никопольском районе", – констатировали энергетики.

Однако есть проблемы и в других регионах. В целом из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 354 населенных пункта:

в Харьковской области продолжается восстановление электросетей на улицах, пострадавших при атаке на нефтебазу;

есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Донецкой и Харьковской областей;

в связи с подтоплением обесточены 24 потребителя в Закарпатской области;

по техническим причинам есть отключения в Днепропетровской, Киевской, Черниговской областях. Продолжаются ремонтные работы.

Как уточнили в Министерстве энергетики, на Киевщине из-за технологического нарушения отключилась воздушная линия. Без света остались более 1,4 тысяч потребителей.

В целом потребление электроэнергии в Украине держится на низком, как для зимы, уровне. "Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. В течение суток на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведен 1 энергоблок", – констатировали в "Укрэнерго".

При этом в течение суток осуществляется импорт и экспорт электроэнергии. В частности:

экспорт в ночные и дневные часы в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову – общий объем 2314 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 240 МВт.

импорт в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии и Молдовы – общий объем 2491 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 638 МВт.

Как сообщал OBOZ.UA, массированный ракетный обстрел россиян утром 7 февраля привел к повреждению линий в Киеве, Харькове, Николаеве, а также обесточиванию бытовых потребителей и учреждений здравоохранения. Энергетики достаточно быстро заживили всех потребителей, но атака РФ стала очередным подтверждением, что остаться без света можно в любую минуту. Поэтому украинцам напомнили, как готовиться к возможным отключениям света.

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